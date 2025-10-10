Kocaelispor, 15. Kitap Fuarı'nda Kitapseverlerle Buluştu

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ile futbolcular Gökhan Değirmenci ve Massadio Haidara, 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle bir araya geldi.

Fuar alanındaki açık hava sahnesinde düzenlenen söyleşide, İnan ve futbolcular fuara gelen ziyaretçilerin sorularını yanıtladı.

İnan, bir taraftarın "Antrenörlük mü, futbolculuk mu?" şeklindeki sorusu üzerine şu an kendisi için antrenörlüğün, futbolculuktan önce geldiğini söyledi.

Saha kenarında heyecanlı olduğunu, kendini tüm benliğiyle maça verdiğini belirten İnan, "Böyle bir camiada, şehirde, takımını bu kadar seven insanlara da bir şekilde hizmet etmek istiyor insan. Saha kenarındaki duygularım, içimden gelen duygular. O anı yaşıyorum." dedi. İnan, takımı başarıya ulaştırmak için elinden ne gelirse saha kenarında yapmaya çalıştığını vurguladı.

Takım kaptanı Gökhan Değirmenci ise, "Sezon sonunda Kocaelispor'u nerede görüyorsunuz?" şeklindeki bir soru üzerine, yeni bir takım kurulduğunu, sezon başında bunun bazı zorluklarını yaşadıklarını kaydetti. Takımın iyi bir konuma gideceğini görebildiğini dile getiren Değirmenci, "Kocaelispor'un 16 yıl sonra Süper Lig'deki ilk senesi. Kolay olmayacak ama biz bu şehri en iyi şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.

Massadio Haidara da Kocaeli'nin güzel bir şehir olduğunu, taraftarın futbola olan tutkusunun kendisini şaşırttığını belirterek, taraftarı mutlu etmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Soru-cevap bölümünün ardından ziyaretçiler arasında bilgi yarışması düzenlendi.

İnan ve beraberindeki futbolcular, en yüksek puanı alan 3 kişiye imzalı forma hediye etti.