Kocaelili kız atletler Balıkesir'de U16 takım şampiyonluğu kazandı

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Balıkesir'de düzenlenen Yükselen Yıldızlar Bölgesel Kros Şampiyonası'nda mücadele eden Kocaelili kız atletler, U18 ve U16 kategorilerinde elde ettikleri bireysel ve takım dereceleriyle kente kupalarla döndü.

Balıkesir'de düzenlenen Yükselen Yıldızlar Bölgesel Kros Şampiyonası'nda Kocaelili genç atletler, sergiledikleri performansla dikkat çekti. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen seçmelerde başarılı olarak şampiyonaya katılmaya hak kazanan sporcular, Gençlik Spor Kulübü adına yarıştı. Antrenör Afşin Göler yönetiminde mücadele eden kız atletler, farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle Kocaeli'ye kupalarla döndü.

U18 kızlarda şampiyonluk ve ikincilik

U18 kızlar kategorisinde yarışan Melek Akbay, rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Aynı kategoride mücadele eden Esma Nur Yıldız ikinci sırada yer alırken, Asya Marabaoğlu yarışı altıncı sırada tamamladı. Bireysel derecelerin yanı sıra takım halinde de başarılı performans sergileyen Kocaeli ekibi, kategoriyi üçüncü sırada tamamladı.

U16 kızlar kategorisinde de Kocaeli sporcuları önemli bir başarı elde etti. Takım halinde şampiyonluğa ulaşan Kocaeli ekibinde Melek Yıldız üçüncü, Ceylan Dağ ise beşinci oldu. Genç atletlerin bireysel dereceleri, takım şampiyonluğuna önemli katkı sağladı.

Hedef 28 Kasım'daki yarı final

Balıkesir'deki şampiyonada elde ettikleri derecelerle moral kazanan Kocaelili atletler, gözlerini 28 Kasım'da Kocaeli'de düzenlenecek Yarı Final Kros Yarışması'na çevirdi. Kendi kentlerinde yapılacak organizasyonda mücadele edecek genç sporcular, başarılı sonuçlar elde ederek yeni şampiyonluklara ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı