Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaelili kız atletler Balıkesir'de U16 takım şampiyonluğu kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaelili kız atletler Balıkesir'de U16 takım şampiyonluğu kazandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelili kız atletler, Balıkesir'deki Yükselen Yıldızlar Bölgesel Kros Şampiyonası'nda U18 ve U16'da bireysel ve takım dereceleri alarak kupalarla döndü. U16 takım şampiyonluğu ve U18'de Melek Akbay'ın şampiyonluğuyla moral bulan ekip, 28 Kasım'daki Kocaeli yarı finaline odaklandı.

Balıkesir'de düzenlenen Yükselen Yıldızlar Bölgesel Kros Şampiyonası'nda mücadele eden Kocaelili kız atletler, U18 ve U16 kategorilerinde elde ettikleri bireysel ve takım dereceleriyle kente kupalarla döndü.

Balıkesir'de düzenlenen Yükselen Yıldızlar Bölgesel Kros Şampiyonası'nda Kocaelili genç atletler, sergiledikleri performansla dikkat çekti. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen seçmelerde başarılı olarak şampiyonaya katılmaya hak kazanan sporcular, Gençlik Spor Kulübü adına yarıştı. Antrenör Afşin Göler yönetiminde mücadele eden kız atletler, farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle Kocaeli'ye kupalarla döndü.

U18 kızlarda şampiyonluk ve ikincilik

U18 kızlar kategorisinde yarışan Melek Akbay, rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Aynı kategoride mücadele eden Esma Nur Yıldız ikinci sırada yer alırken, Asya Marabaoğlu yarışı altıncı sırada tamamladı. Bireysel derecelerin yanı sıra takım halinde de başarılı performans sergileyen Kocaeli ekibi, kategoriyi üçüncü sırada tamamladı.

U16 kızlar kategorisinde de Kocaeli sporcuları önemli bir başarı elde etti. Takım halinde şampiyonluğa ulaşan Kocaeli ekibinde Melek Yıldız üçüncü, Ceylan Dağ ise beşinci oldu. Genç atletlerin bireysel dereceleri, takım şampiyonluğuna önemli katkı sağladı.

Hedef 28 Kasım'daki yarı final

Balıkesir'deki şampiyonada elde ettikleri derecelerle moral kazanan Kocaelili atletler, gözlerini 28 Kasım'da Kocaeli'de düzenlenecek Yarı Final Kros Yarışması'na çevirdi. Kendi kentlerinde yapılacak organizasyonda mücadele edecek genç sporcular, başarılı sonuçlar elde ederek yeni şampiyonluklara ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil15

Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş15

8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri...
Sergen Yalçın'ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor25

Kadroya almadığı milli yıldızla dalga geçtiği video yeniden gündemde

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi

Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi
Osimhen için olay iddia! Ülkesinde 'vatan haini' ilan edilebilir

Osimhen için olay iddia! "Vatan haini" ilan edilebilir

Komşusunun verdiğini yedi, saatler sonra hayatını kaybetti

Komşusunun verdiğini yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
'Cinsel saldırıya uğradım' diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti25

"Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
Fenerbahçe'nin Çorum FK maçı kamp kadrosu açıklandı! 3 eksik var

İlk sınavını vereceği kadroyu belirledi! 3 isim yok

Osimhen'in sakatlığı sonrası o görüntüler ortaya çıktı! Taraftarlar tepkili

Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini11

Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini