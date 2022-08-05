Kocaeli spor haberi... Tayfun Aydoğan 3 yıllığına Kocaelispor'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli spor haberi... Tayfun Aydoğan 3 yıllığına Kocaelispor'da

Kocaeli spor haberi... Tayfun Aydoğan 3 yıllığına Kocaelispor'da

Kocaeli spor haberi: Kocaelispor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfun Aydoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

 - Güncelleme:

Kocaelispor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfun Aydoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, Tayfun Aydoğan'ı kadrosuna kattı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak kiralık olarak Tuzlaspor forması giydi. Geçtiğimiz sezon mavi-beyazlılarla 29 maça çıkan Tayfun Aydoğan, 3 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı. Kocaelispor, resmi sosyal medya hesabından Tayfun Aydoğan'ı 3 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Tayfun Aydoğan Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title