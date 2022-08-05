Kocaeli spor haberi... Tayfun Aydoğan 3 yıllığına Kocaelispor'da Kocaeli spor haberi: Kocaelispor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfun Aydoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kocaelispor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfun Aydoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, Tayfun Aydoğan'ı kadrosuna kattı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak kiralık olarak Tuzlaspor forması giydi. Geçtiğimiz sezon mavi-beyazlılarla 29 maça çıkan Tayfun Aydoğan, 3 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı. Kocaelispor, resmi sosyal medya hesabından Tayfun Aydoğan'ı 3 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Tayfun Aydoğan Spor Haberler

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