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Kocaeli'nin Gebze ilçesi 2. Off-Road Festivali'ne ev sahipliği yapacak

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Gebze Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 2. Off-Road Festivali, Denizli Mahallesi'ndeki Denizli Gölet'inde gerçekleştirilecek. Festivale 100 araç ve 200 yarışmacı katılacak. Pilotlar, ekstrem etap ve hız etabı için piste çıkacak. Festival, ödül töreninin ardından sona erecek.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi, 2. Off-Road Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Denizli Mahallesi'ndeki Denizli Gölet'inde bu yıl ikincisi düzenlenecek festivale, 100 araç ve 200 yarışmacı katılacak.

Pilotlar, 1 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'dan itibaren ekstrem etabı ve 2 Haziran Pazar günü saat 10.00'dan itibaren hız etabı için piste çıkacak.

Yaklaşık 6 bin izleyicinin yerini alması beklenen 2. Gebze Off-Road Festivali, pazar günü saat 17.00'deki ödül töreninin ardından sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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