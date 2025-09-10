Kocaeli Kadın Basketbol Kulübü'nden Esmery Martinez Transferi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezona hazırlanan Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü, Fransız LFB takımından forvet Esmery Martinez'i kadrosuna kattı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne hazırlanan Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü kadrosuna forvet Esmery Martinez'i kattı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon ilk kez mücadele edecek olan Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü, transferde bir yabancı oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Fransız LFB takımı Charleville-Mézires forması giyen forvet Esmery Martinez ile sözleşme imzalandı. Başarılı oyuncu geçen sezon 8.2 sayı, 6.9 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları yakaladı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor