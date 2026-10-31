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Kocaeli Dilovası'nda yüzme yarışları 357 sporcunun katılımıyla başladı

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Zaferin İzinde Yüzme Yarışları, 25 kulüpten 357 sporcunun katılımıyla başladı. Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'ndaki müsabakalarda 7-9 yaş grubu 31 Ekim-1 Kasım'da, 10 yaş ve üzeri gruplar 7-8 Kasım'da il şampiyonluğu için yarışacak.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde "Zaferin İzinde Yüzme Yarışları" başladı.

İlçedeki Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyona, il genelinden 25 kulüpten 357 sporcu katıldı.

Etkinlikte, 31 Ekim-1 Kasım'da 7-9 yaş, 7-8 Kasım'da da 10 yaş ve üzeri yaş gruplarının müsabakaları gerçekleştirilecek.

Müsabakalarda sporcular, il şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele edecek.

Kaynak: AA
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