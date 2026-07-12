Türkiye, Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda 89 madalya kazandı

Avrupa Judo Birliği (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda madalyalar sahiplerini buldu.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 12 ülkeden 442 sporcu mücadele etti.

Müsabakaların son gününde 14 ve 16 yaş altı kategorilerinde eleme, repesaj, yarı final ve final karşılaşmaları yapıldı.

Türkiye, organizasyonu 22 altın, 26 gümüş ve 41 bronz olmak üzere toplam 89 madalya ile tamamladı.

Müsabakaların yanı sıra sporcular, Kodokan Eğitim Programı kapsamında İtalya'nın olimpiyat madalyalı judocusu Ylenia Scapin ile Japonya'nın dünya şampiyonu judocusu Ryunosuke Haga tarafından gerçekleştirilen teknik eğitim seanslarına katılma fırsatı buldu.