Recep Durul: 'Bütün şehir üzgün, acımızı birbirimizle paylaşıyoruz'

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Kocaelispor- Beşiktaş müsabakasında tribünden düşerek yaşamını yitiren genç taraftar, bugün toprağa verilecek. Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, tüm şehrin üzgün olduğunu dile getirerek, tribündeki o bölümün geçen yıl 3-4 metre yükseltildiğini belirtti. Durul, "Bütün şehir üzgün, acımızı birbirimizle paylaşıyoruz" dedi.

Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan kupa maçı esnasında tribün değiştirmek isterken 10 metrelik yükseklikten stadyumun dış zeminine düşerek yaşamını yitiren Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz (20) bugün İzmit ilçesi Gültepe Zeytinlik Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Üzücü haberi aldıktan sonra hastaneye giderek taraftarı yalnız bırakmayan ve Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile tribünlerde alınabilecek ilave tedbirleri görüşen Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul camiaya ve genç taraftarın ailesine başsağlığı diledi.

"Şehrin ortak sorunudur. Her birimiz için aynı risk var"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtlayan ve üzücü olayla ilgili soruşturmanın mutlaka yürütüldüğünü belirten Recep Durul, Vali Aktaş ile görüşmelerinin, olayın detaylarını ve tribün güvenliği konusunda izlenecek yol haritasını paylaştı. Durul, "Valimiz de çok üzgün. Gerekli soruşturmayı yapıyordur. Orada geçen yıl ilave güvenlik önlemleri alındı. Ama 3-4 metre daha yükseltilen o bölüme de tırmanmış ve arkaya doğru sarkmış. Genç çocuklar bazen böyle refleks gösterebiliyorlar. Ne olursa olsun; bu benim de çocuğum olabilir, sizin de çocuğunuz olabilir. Her birimiz için aynı riski oluşturuyor. Bu şehrin ortak sorunu. Dolayısıyla neden olduğunu ve nasıl tedbir alınması gerektiğini bundan sonraki süreçte soruşturmak gerekir diye düşünüyorum" dedi.

"Bütün şehir üzgün, acımızı birbirimizle paylaşıyoruz"

Bütün şehrin çok üzgün olduğunun altını çizen Recep Durul, "Kalbi Kocaelispor için atan, bu kadar emek veren, Kocaelispor ile yatıp kalkan genç taraftarımızı, genç kardeşimizi kaybettik. Acısı kulübümüzü de, camiamızı da, şehrimizi de derin üzüntüye sokmuştur. Ailesine sabır, kendisine rahmetler diliyorum. Kocaelispor'un ve camiamızın başı sağ olsun. İnşallah bir daha olmaz, böyle şeyleri bir daha yaşamayız. Birçok takımdan da başsağlığı mesajları geldi. Üzüntümüzü paylaştıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hocamız da dün bizimle birlikte hastanedeydi. Biz bir aileyiz zaten. Yürekler nasıl ki Kocaelispor için atıyorsa böyle durumlarda acılarımızı da birbirimizle paylaşıyoruz, bir arada oluyoruz. Bütün şehir üzgün. Kocaelispor aşkıyla kalbi atan gençlerimizin, taraftarımızın her biri bizim için önemli, her biri ailemizin bir parçası. Genç kardeşimizi bugün son yolculuğuna uğurlayacağız ama yüreğimizde yaşayacak. Ölüm bizi hiçbir zaman ayırmaz, hep kalbimizde olacak" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ