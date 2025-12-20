Haberler

Kocaeli'de silahlı kavgaya karışan genç futbolcu hayatını kaybetti

Kocaeli'de silahlı kavgaya karışan genç futbolcu hayatını kaybetti
Güncelleme:
Kocaeli'deki bir saldırıda vurulan futbolcu Uğurcan Bekçi, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, 17 Aralık'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve Bekçi dahil 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Bekçi, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

  • 27 yaşındaki futbolcu Uğurcan Bekçi, 17 Aralık'ta Kocaeli'de silahlı kavgada yaralandıktan 3 gün sonra hayatını kaybetti.
  • Olayda K.E.B. (27) ve İ.A. (31) da yaralandı ve 2 şüpheli tutuklandı.
  • Uğurcan Bekçi, Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Belediye Derincespor, 24 Erzincanspor ve Ankara Keçiörengücü takımlarında forma giymişti.

Olay, 17 Aralık'ta gece saatlerinde Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda futbolcu Uğurcan Bekçi (27), K.E.B. (27) ve İ.A. (31) vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan futbolcudan acı haber

3 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralanan ve kariyerinde Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Belediye Derincespor, 24 Erzincanspor ve Ankara Keçiörengücü gibi takımlarda forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi entübe edildi. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Bekçi, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan futbolcudan acı haber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alper Kızıltepe - Spor
