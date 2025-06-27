Kocaeli'de düzenlenen güreş turnuvasında 2. gün müsabakaları sona erdi

Kocaeli'de düzenlenen güreş turnuvasında 2. gün müsabakaları sona erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın 2. gününde 10 sıklette madalyalar sahiplerini buldu.

Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın 2. gününde 10 sıklette madalyalar sahiplerini buldu.

Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda devam etti.

Dünya Güreş Birliği (UWW) adına katılan sporcuların yanı sıra 18 ülkeden 600 güreşçinin mücadele ettiği organizasyonun 2. gününde, kadınlar ve grekoromen stilde takım sıralamaları belli oldu.

Kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonluğu elde ederken, Hindistan ikinci, Kazakistan üçüncü oldu. Türkiye grekoromen stilde de ilk sırayı alırken, Macaristan ikinci, Hindistan ise üçüncü sırada yer aldı.

Turnuvanın 2. gününde dereceye giren sporcular şöyle:

Kadınlar 53 kilo

1- Shokhida Akhmedova (Özbekistan)

2- Elnura Mammadova (Azerbaycan)

3- Nargiz Samodova (Azerbaycan)

4- Sıla Aykul

Kadınlar 57 kilo

1- Neha Neha (Hindistan)

2- Laura Almaganbetova (Kazakistan)

3- Emine Çakmak

4- Marie Trayer (Almanya)

Kadınlar 62 kilo

1- Manisha Manisha (Hindistan)

2- Bilyana Zhivkova Dudova (Bulgaristan)

3- Birgül Sultanavo (Azerbaycan)

4- Sara Johanna Lindborg (İsveç)

Kadınlar 68 kilo

1- Sophia Schaefle (Almanya)

2- Elif Şevval Kurt

3- İrina Kazyulina (Kazakistan)

4- Tindra Linnea Sjoeberg (İsveç)

Kadınlar 76 kilo

1- Aiperi Medet Kyzy (Kırgızistan)

2- Vanesa Stoyanova Georgieva (Bulgaristan)

3- Mehtap Gültekin

4- Elmira Syzdykova (Kazakistan)

Grekoromen stil 60 kilo

1- Ekrem Öztürk

2- Nihad Guluzade (Azerbaycan)

3- Suraj Suraj (Hindistan)

4- Emre Mutlu

Grekoromen stil 67 kilo

1- Murat Fırat

2- Mahammad Shukurzade (Azerbaycan)

3- Sebastian Nad (Sırbistan)

4- İsmail Culfa

Grekoromen stil 77 kilo

1- Yunus Emre Başar

2- Per Albin Olofsson (İsveç)

3- Levente Levai (Macaristan)

4- Mehmet Daşdemir

Grekoromen stil 87 kilo

1- Hasan Berk Kılınç

2- Stanislau Shafarenka (Bağımsız Sporcu)

3- Lachin Valiyev (Azerbaycan)

4- İstvan Takacs (Macaristan)

Grekoromen stil 130 kilo

1- Darius Attila Vitek (Macaristan)

2- Koppany Simon Laszlo (Macaristan)

3- Fatih Bozkurt

4- Dzmitry Zarubski (Bağımsız sporcu)

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Spor
Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD'den telefon aldık

Bakan Fidan ilk kez açıkladı: O gece telefon aldık
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
İBB soruşturmasında iki isim daha tahliye edildi

İBB soruşturmasında iki isme tahliye!
Trump'tan İran'ın dini lideri Hamaney'e: Onu çok çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım

Hamaney, Trump'ı küplere bindirdi: Seni çirkin bir ölümden kurtardım
Tartışma yaratan görüntü! 'Umarım gerçek değildir' yorumları yapılıyor

Tartışma yaratan görüntü! "Umarım gerçek değildir" yorumları yapılıyor
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
Hadergjonaj, İran'a transferini savaş nedeniyle iptal etti

Süper Lig'in yıldızı, İran'daki savaş nedeniyle transferini iptal etti
Kız istedi gözaltına alındı! Bu görüntünün faturası ağır oldu

Kız istedi, gözaltına alındı! Müstakbel damada ağır fatura
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.