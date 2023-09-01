Kocaeli'de Balık Avı Sezonu Başladı

Darıca'da 21 yıl sonra ilk defa balıkçılar 'Vira bismillah' dedi

KOCAELİ - 1 Eylül balık avı sezonu açılması ile birlikte Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan balıkçı barınağından 21 yıl sonra tekne korna sesleri yükseldi.

1 Eylül balık avı sezonu açılması ile birlikte Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan balıkçı barınağından 21 yıl sonra teknelerin korna sesleri yükseldi. Av yasağının sona ermesiyle Kocaeli'de 'Vira Bismillah' diyen balıkçılar sahil güvenlik konvoy eşliğinde denize açıldı. Balıkçıları denize Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Binbaşı Ziya Can Gürsoy, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Akın Ateş uğurladı.

"21 seneden beri biz bugünü özlemle yaşadık"

Balıkçıları uğurlayan Darıca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Akın Ateş, "Şenlik havası içerisinde av başlangıç sezonumuzu gerçekleştirmiş olduk. Çok uzun zamandır beklediğimiz bir hadiseydi. Bizim kooperatifimiz 2002 yılında kurulan bir kooperatif. 21 seneden beri biz bugünü özlemle yaşadık. Bütün arkadaşlarımız bugünü yaşamak için daha bir hafta öncesinden 'Ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz?' diye konuyu düşünüyorlardı. Barınağımızın tadilata girmesiyle beraber teknelerimizin karaya çıkartılması gibi sıkıntılar yaşadık. Bundan dolayı belki istenilen bir kutlama olmadı ama gelecek sene davullu zurnalı etkinlik yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Yaklaşık 4-5 kilo ağırlıklarında kırlangıç balığı tuttuk"

Balıkçıların bu sene çok umutlu olduğunu söyleyen Ateş, "Özellikle bizim bölgemizde eylül ayının ortalarına doğru nilüfer akışı başlayacak. Bu her sene olan bir durum. Bugünlerde palamut görmeye başladık, arkadaşlarımız palamut tutuyorlar. Lüferle birlikte istavrit, mezgit, kırlangıç bu sene kendini çok güzel gösterdi. Yaklaşık 4-5 kilo ağırlıklarında kırlangıç balığı tuttuk. bunlar denizimizin temizlendiğini, balığın daha rahat, huzurlu yaşantı ortamına girdiğini gösteriyor. Biz balıkçılar olarak tabii bunların bilincinde olmaya çalışıyoruz. Hem denizimizi korumak hem de en güzel, uygun balığı Darıca halkımıza sunmak için mücadeleye girmiş vaziyetteyiz. Çünkü Darıca'da balık hizmeti çok az ve eksik. İnsanlarımız balığa hasret. Bir an önce barınağımızı faaliyete geçirerek Darıcalılara sağlıklı, güzel ürünler yedirmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Yapımına başlanan barınak yılbaşı açılacak"

Balıkçılara rasgele temennisinde bulunan Darıca Belediye başkanı Muzaffer Bıyık, "Balıkçı arkadaşlarla beraber 'Vira bismillah' diyerek rastgele temennisinde bulunduk. Bol, bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz. Darıca'da bugün bir ilki gerçekleştirmiş olduk. İlk kez balık av sezon açılışı icra ettik. Darıca buna çok müsait bir yer ama maalesef ki böyle bir alanı, barınağı yoktu. Yapımına başladığımız ve bitmek üzere olan barınakla birlikte burayı her yıl karnaval, festival havasında av sezonlarını açacağız. Bu sezonun geçen sezondan daha iyi olmasını temenni ediyoruz. Buranın sahil güvenliğimizin de içinde olacağı idari binalarımızın ihalelerinin yapıldığı, yüzde 50 iskelelerinin montajına başladı. Hızlı ilerliyoruz. Yılbaşına kadar buranın kullanıma hazır, hem balıkçıya hem vatandaşımıza hizmet edecek bir hale dönüşecek" ifadelerini kullandı.