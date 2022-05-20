Kocaeli BŞB KağıtsporSamsunspor maçının ardından - Haberler

TBL Play-Off Çeyrek Final serisinde ikinci maçında da Samsun spor, Kocaeli BŞB Kağıt spor'u yenerek adını yarı finale yazdırdı. Maçın ardından başantrenörler ve oyuncular karşılaşmayı ve seriyi değerlendirdi.

TBL Play-Off Çeyrek Finali'nde ligi ikinci bitiren Samsun spor ile 9'uncu bitiren Kocaeli BŞB Kağıt spor eşleşti. Samsun spor iki maçı da kazanarak yarı finale yükseldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt spor Başantrenörü Ahmet Murat Yolcu, "Böyle olmamalıydı. Evi koruyup oraya son güne gitmemiz lazımdı. Maça sürpriz şekilde başladık. Ummadığın adamdan 23 sayı yiyorsun. Üzgünüm. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bugün burada çok iyi organizasyon vardı. Bu kadar beklemiyordum. Ama tribünler inanılmazdı. Aileler, çocuklarıyla birlikte bizi desteklemek için yerini aldı. İnanılmaz güzel organizasyondu. Ortam çok güzeldi. Bunu daha önce de yakalayabilirdik. Bizler burada geçiciyiz. Önemli olan bu kentte basketbola yatırım yapılması ve Nasaş'tan sonra bu görevi sırtlayabilmemiz" dedi.

"Elimizden geldiğince mücadele edeceğiz"

Samsun spor Başantrenörü İlker Salman, "Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Çok zor deplasman ve Kocaeli çok zor bir takım. Kolay maç olmayacağını biliyorduk. Birkaç kez öne geçmemize rağmen Kocaeli geri geldi. Ne kadar iyi takım olduklarını gösterdiler. Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz. Eşleştiğimiz Mamak da ligin en tehlikeli takımı bence. Çok iyi ekipleri var. Çok iyi yabancı ve Türk oyuncuları var. Elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Hak edenin kazanacağı maç olsun. Uzun yabancımız ilk maçta sakatlandı. İnşallah Mamak serisine yetiştirebiliriz. İzzet muazzam bir oyuncu. Bu maçta da bize 4 ve 5 numarada ciddi katkı verdi. Biz bir kişiye bağlı değil de genel takım kimyasıyla iş yapmaya çalıştık. Her oyuncumuz o yüzden çok kıymetliydi. 11 tane oynayabilecek net oyuncum var. İzzet hiç buralarda olmaması gereken özel bir oyuncu. Bizim şansımız. O ve diğer oyuncularımız çok değerli. Bu arada bende buralıyım, Gölcüklüyüm. Buranın başarısı beni mutlu eder. Ben küçükken Nasaş vardı. Burası spor şehri. İnşallah öncelikle basketbolda ve sonra futbolda başarılı olur" diye konuştu.

"İnatçı bir takımız ama basit hatalar yaptık"

Kocaeli BŞB Kağıtspor'da oyunda 22 dakika süre alan ve takımına 6 sayılık katkı veren Mert Ulutaş, "Serinin zor olacağını biliyorduk. Samsunspor ligi ikinci bitirdi. Ligin en iyi takımlarından biri. Seriyi üçüncü maça taşımak istiyorduk. Ama olmadı. Kısmet değilmiş. Samsun da hak ederek iki galibiyet aldı. Kalan maçlarında şans diliyorum. İnatçı bir takımız. Hiçbir maçı bırakmadık. Bugün de öyle oldu. Fark bizim için önemli değildi. Kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Bugün elimizde olmayan etkenler de oldu. Tecrübeli takımlar. Biz de basit hatalar yaptık. Onları yakalamamıza izin vermediler. Maçtan önce çok motiveydik. Maçı kazanacağımızı hissediyorduk. Tribünler de doluydu, bizi motive etti. Ama oyunun başında gerekli yerlerde reaksiyon veremeyince motivasyon olarak da düştük. Bir şekilde oyunda kalmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

"Çok zor deplasmana geleceğimizi biliyorduk"

Samsunspor'un galibiyetinde önemli payı olan, oyunda 30 dakika süre alan ve 17 sayı kaydeden Gökhan Aydın, "Biz öncelikle çok zor deplasmana geleceğimizi biliyorduk. Kocaeli, hiçbir zaman maçı bırakmayan bir ekipti. Bunun konsantrasyonuyla geldik. Maça da iyi başladık ama zaman zaman konsantrasyon kayıpları nedeniyle fark kapandı. Oyun içinde yeniden açmayı bildik. Kendi savunmamızdan kaynaklı kolay sayılar bulabileceğimizi de biliyorduk. Ben de buldum. Performansım iyiydi. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Mamak ile eşleştik. Dinlenip antrenman yapıp maça hazırlanacağız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor