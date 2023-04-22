Kocaeli BŞB Kağıtspor Bornova Belediyesi Karşıyaka maçının ardından

Düşme hattını yakından ilgilendiren ve ev sahibi ekibin son saniye şutuyla kazandığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor – Bornova Belediyesi Karşıyaka maçının ardından başantrenörler ve sporcular karşılaşmayı değerlendirdi.

Türkiye Basketbol Ligi 26. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor konuk ettiği Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı 86-84 mağlup etti. Maçın başından sonuna kadar skoru korumayı bilerek son atışla maçı kazanan ve puanını 37'ye çıkarak düşme hattıyla arayı açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un başantrenörü Ahmet Murat Yolcu, "Daha iyisini yapacağız. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Herkese inişli çıkışlı sezon izlettik. Önümüzde 4 maç var. Fikstür bizde. Neler yapabileceğimizi göreceğiz" dedi.

"Bireysel hatadan dolayı kaybettik"

Bornova Belediyesi Karşıyaka Başantrenörü Muharrem Aclan Kavasoğlu ise "Bizim için önemli olan maçın ilk devresini kötü oynadık. İkinci devrede toparladık ama maçın sonunda bireysel bir hatadan basket yiyerek kaybettik. Rakibi tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

"Zor da olsa kazandık"

Oyunda 25 dakika süre alan ve takımına 8 sayılık skor katkısı da veren İbrahim Yıldırım, "Zor zamanlarda umarım biraz da olsa bu bayram herkese iyi gelmiştir. Zor maçtı. Bornova'nın düşmeyle ilgili durumları olduğu için bize saldıracaklarını biliyorduk. Ona göre çalıştık. Biz de çok istekliydik. Biz de son üç haftadır zor süreçteydik. Bugün iyi mücadele ettik. İşimize iyi sarıldık. Zor da olsa kazandık. Bornova'yı da tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettiler. Seyir zevki güzel bir maçtı" diye konuştu.

"Son saniye şutuna engel olamadık"

Maçta 4 dakikanın üzerinde süre alan ve skor üretemeyen Bornova Belediyesi Karşıyaka sporcusu Oğuzhan Göktepe, "Maçın başında rakibe çok boşluk şansı verdik. İstediğimiz savunmayı yapamadık. Ama ikinci yarı savunmayı oturttuk ve hücumda topu daha iyi paylaştık. Ama son saniye şutuna engel olamadık. İnşallah önümüzdeki maçları kazanırız" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ