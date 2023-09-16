Kluivert: Balotelli'nin takıma gelişiyle mutluyum

Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Balotelli'nin takıma gelişiyle mutlu olduğunu söyledi. Kluivert, Balotelli'yi en hızlı şekilde motive etmeye ve formuna getirmeye çalışacaklarını belirtti.

Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, 3-0 kazandıkları Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Balotelli'nin takıma gelişiyle mutlu olduğunu söyleyerek, "En hızlı şekilde takıma motive etmeye, en fit formuna getirmeye çalışacağız. Tabiri caizse ılık suyun içerisinde buldu kendini. O yüzden iyi bir şekilde hazırlayacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5.haftasında Y. Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Pendikspor'u 3-0 mağlup etti. Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Öncelikle futbolcularımla gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Milli takım arasından sonra böyle bir galibiyet almak bizim için çok önemliydi. 3-0'lık galibiyet almak çok keyif verici. Bir dahaki maçları seyredebilmek için takıma iyi bir hissiyat veriyor. Ayaklarımızın yere basması lazım. Bütün çalışmalarımızı sahaya yansıtmaya devam edeceğiz. Takımımla ve sergilediği performanslardan dolayı mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Balotelli hazır ve iyi bir takıma geldi"

Mario Balotelli transferi hakkında da konuşan Kluivert, İtalyan golcünün takıma gelişiyle mutlu olduğunu söyledi. Balotelli'nin en hızlı şekilde hazırlanacağını aktaran Kluivert, "Takıma gelmeden önce bireysel olarak antrenmanlar yaptı. Takıma da geldi ve onlarla yeni yeni çalışmaya başladı. En hızlı şekilde takıma motive etmeye, en fit formuna getirmeye çalışacağız. Balotelli'de hazır ve iyi bir takıma geldi. Tabiri caizse ılık suyun içerisinde buldu kendini. O yüzden iyi bir şekilde hazırlayacağız" diye konuştu. - ADANA