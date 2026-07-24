Jurgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nın Başına Geçti

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Cuma günü yaptığı açıklamada, eski Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp'un Almanya milli takımının başına getirildiğini duyurdu. Klopp'un sözleşmesi İspanya, Portekiz ve Fas'ın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2030 Dünya Kupası'nı da kapsıyor.Julian Nagelsmann'ın Dünya Kupası'ndan elenme sonrası istifasının ardından, Klopp takımın başına geçme isteğini açıklamıştı.Klopp, Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında, "Bugün burada bulunmak benim için büyük bir onur" dedi."Bu, kariyerimin, hayatımın ve mesleki yaşamımın zirvesi niteliğinde. Tüm gücümü bu işe adayacağım" ifadelerini kullandı.DFB Başkanı Bernd Neuendorf da Klopp'un sözleşmesinin 15 Ağustos'ta başlayacağını ve 2030 yazına kadar devam edeceğini belirtti.Klopp, peş peşe turnuvalardan eli boş dönen Almanya A Milli Takımın uluslararası arenada yeniden zirveye taşıma gibi devasa bir görevle teknik direktörlüğe geri dönüyor.Takım, bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda son 32 turunda Paraguay'a penaltılarla yenilerek turnuvaya veda etti.Bu, Panzerlerin 2014'te kazandıkları dördüncü dünya şampiyonluğun ardından Dünya Kupası'nda yaşadıkları üst üste üçüncü başarısızlıktı.Euro 2016'da yarı finale yükselmelerinden bu yana geçen on yıllık süreçte Almanya; katıldığı üç Dünya Kupası ve iki Avrupa Şampiyonası'nda toplamda tek bir eleme turu maçı kazanabildi.Mainz ve Borussia Dortmund'daki büyük başarıların arasından Klopp, Premier Lig devi Liverpool'da da efsaneler arasına adını yazdırdı.2024 yılında görevinden ayrılana kadar takıma 30 yıl sonra şampiyonluk ve altıncı Şampiyonlar Ligi kupasını getirdi.Pep İtalya'yı reddettiAlmanya ile benzer durumda olan İtalya Milli Takımı da kötü gidişi durdurmak için bir başka efsane isim Pep Guardiola'ya yöneldi ancak olumsuz dönüş aldı.Hafta başında İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Giovanni Malago, 10 yılın ardından bu yaz Manchester City'den ayrılan Guardiola ile görüşmeler yapıldığını ve maaşı konusunda da "istisnalar" yapılabileceğini belirtmişti.Ancak Guardiola, İtalya federasyonuna, dinlenmek ve ailesiyle daha fazla vakit geçirmek istediği yanıtını verdi.Perşembe günü FIGC yöneticisi Paolo Maldini, şu anda Brezilya'nın başında bulunan Carlo Ancelotti'ye teklif götürüldüğünü de açıkladı.Ancelotti de Brezilya takımının başında kalma isteğini federasyona iletti.Türkiye'nin Uluslar Ligi'nde rakibi İtalya'da Andrea Pirlo ismi en güçlü aday olarak öne çıkıyor.