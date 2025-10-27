Haberler

Klasik Otomobil Kulübü Cumhuriyet Rallisi Büyük İlgi Gördü

Klasik Otomobil Kulübü Cumhuriyet Rallisi Büyük İlgi Gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Klasik Otomobil Kulübü'nün düzenlediği Cumhuriyet Rallisi, 100'den fazla klasik aracın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Yarışta 1975 model araçlarıyla Handan-Selim Bacıoğlu birinci oldu. Etkinlik, Sultan Ahmet'ten start alarak İstanbul Park Formula Pisti'nde devam etti.

Hafta sonu yapılan ve Klasik Otomobil Kulübü'nün (KOK) organize ettiği ve FIVA ile TOSFED'in takviminde de yer alan, rallide 63'ü resmi olmak üzere, 100'den fazla eskimeyen klasik otomobil start aldı.

Klasik Otomobil Kulübü Cumhuriyet Rallisi'nde (FIVA World Rally) Handan-Selim Bacıoğlu ikilisi, 1975 model araçları ile birinci oldu. Yarışı 1978 model araçları ile ikinci bitiren ekip Ömer Akömer-Berent Ali Mumyakmaz olurken, Murat-Mert Oktuğ 1955 model araçlarıyla üçüncülüğü elde ettiler.

23 yıl önce ilki Bodrum'da yapılan ralliden sonra, ikinci kez bu özel etkinliğe İstanbul ev sahipliği yaptı.

1938 model Chevrolet Master'ın en yaşlı, en gencinin ise 1995 model Ford Bronco olduğu rallide 80 kadın katılımcı vardı.

KKTC, Bulgaristan, Yunanistan ve Kosova'dan 10 misafir ekibin yer aldığı organizasyonda, bedelleri 80 bin ile 160 bin Euro arasında değişen ihtiyar delikanlılar 'klasik' unvanıyla yer aldı.

Sultan Ahmet'te start Ömerli'de finiş

24 Ekim Cuma sabahı 100 otomobillik konvoy, Galata Köprüsü'nü geçerek Sultan Ahmet Meydanı'na ulaştı. Saatler 12'yi gösterdiğinde, İstanbul'un tarihi yapılarıyla geçmişini en iyi anlatan, İstanbul'un destansı dokusunun en çok farkına varıldığı ve turist yoğunluğunun en yüksek olduğu yerlerinden biri olan Sultan Ahmet'teki At Meydanı'ndan ilk araç start aldı. Tüm katılımcılar verilen molada nefeslenen yarışmacılar, daha sonra kalan etaplar için enerji topladı.

Uzun süren ilk gün etaplarında tamamen trafik kurallarına uyarak, araçlarında bulunan klasik haritalar yardımı ve yarış hakemlerinin direktifleri doğrultusunda, belli hızlarda geçilmesi belirlenen etap aralıklarında zamanı tutturmak adına birbirleri ile mücadele verdiler.

İkinci gün İstanbul Park Formula Pisti'ndeydi

Yarışmanın ikinci günü olan Cumartesi ise, Türkiye'nin tek Formula pisti olan İstanbul Park Formula Pisti'nde durağan etapları gerçekleşti. Organizasyona sponsorluk yapan kuruluşların da içinde yer aldığı etkinlikler, güne ayrı bir hava kattı.

İstanbul Park Formula Pisti'ndeki durağan etaplar arasında, slalom, hızlanma gibi yarışma kategorileri yer aldı.

Handan-Selim Bacıoğlu ikilisi, 1975 model araçları ile birinci oldu. Yarışı ikinci bitiren ekip Ömer Akömer-Berent Ali Mumyakmaz 1978 model araçları ile takip etti. Murat-Mert Oktuğ 1955 model aracı ile yarışı üçüncü bitirdiler.

Yarışmanın bitiminden sonra, tüm katılımcıların yer aldığı kokteyl ise hem heyecan, hem de görsel güzelliklerle dolu organizasyona konan son nokta oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Ünlülerin servet stratejisi belli oldu: Aşkın Nur Yengi'nin yatırımı şaşırttı!

Şaşırtan isim: Sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi ortaya çıktı
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Türk futbolundaki bahis skandalında yeni detaylar: Bir hakem tek başına 18.227 kez bahis oynamış

Bahis skandalından "Pes" dedirten detaylar: Bir hakem tek başına...
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.