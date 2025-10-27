Klasik Otomobil Kulübü Cumhuriyet Rallisi Büyük İlgi Gördü

Hafta sonu yapılan ve Klasik Otomobil Kulübü'nün (KOK) organize ettiği ve FIVA ile TOSFED'in takviminde de yer alan, rallide 63'ü resmi olmak üzere, 100'den fazla eskimeyen klasik otomobil start aldı.

Klasik Otomobil Kulübü Cumhuriyet Rallisi'nde (FIVA World Rally) Handan-Selim Bacıoğlu ikilisi, 1975 model araçları ile birinci oldu. Yarışı 1978 model araçları ile ikinci bitiren ekip Ömer Akömer-Berent Ali Mumyakmaz olurken, Murat-Mert Oktuğ 1955 model araçlarıyla üçüncülüğü elde ettiler.

23 yıl önce ilki Bodrum'da yapılan ralliden sonra, ikinci kez bu özel etkinliğe İstanbul ev sahipliği yaptı.

1938 model Chevrolet Master'ın en yaşlı, en gencinin ise 1995 model Ford Bronco olduğu rallide 80 kadın katılımcı vardı.

KKTC, Bulgaristan, Yunanistan ve Kosova'dan 10 misafir ekibin yer aldığı organizasyonda, bedelleri 80 bin ile 160 bin Euro arasında değişen ihtiyar delikanlılar 'klasik' unvanıyla yer aldı.

Sultan Ahmet'te start Ömerli'de finiş

24 Ekim Cuma sabahı 100 otomobillik konvoy, Galata Köprüsü'nü geçerek Sultan Ahmet Meydanı'na ulaştı. Saatler 12'yi gösterdiğinde, İstanbul'un tarihi yapılarıyla geçmişini en iyi anlatan, İstanbul'un destansı dokusunun en çok farkına varıldığı ve turist yoğunluğunun en yüksek olduğu yerlerinden biri olan Sultan Ahmet'teki At Meydanı'ndan ilk araç start aldı. Tüm katılımcılar verilen molada nefeslenen yarışmacılar, daha sonra kalan etaplar için enerji topladı.

Uzun süren ilk gün etaplarında tamamen trafik kurallarına uyarak, araçlarında bulunan klasik haritalar yardımı ve yarış hakemlerinin direktifleri doğrultusunda, belli hızlarda geçilmesi belirlenen etap aralıklarında zamanı tutturmak adına birbirleri ile mücadele verdiler.

İkinci gün İstanbul Park Formula Pisti'ndeydi

Yarışmanın ikinci günü olan Cumartesi ise, Türkiye'nin tek Formula pisti olan İstanbul Park Formula Pisti'nde durağan etapları gerçekleşti. Organizasyona sponsorluk yapan kuruluşların da içinde yer aldığı etkinlikler, güne ayrı bir hava kattı.

İstanbul Park Formula Pisti'ndeki durağan etaplar arasında, slalom, hızlanma gibi yarışma kategorileri yer aldı.

Yarışmanın bitiminden sonra, tüm katılımcıların yer aldığı kokteyl ise hem heyecan, hem de görsel güzelliklerle dolu organizasyona konan son nokta oldu. - İSTANBUL