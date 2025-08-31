Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor Beyaz Grup'ta Liderliğini Sürdürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci hafta sona erdi ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, averajla liderliğini sürdürerek 6 puana ulaştı. Takımların puan durumu detayları verildi.

Nesine 2. Lig'de sona eren ikinci haftayı Beyaz Grup'ta Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor averajla lider kapattı.

Ligde ikinci haftanın ardından Beyaz Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR22004046
2.BATMAN PETROLSPOR22005236
3.İSKENDERUNSPOR21104044
4.ADANA 01 FK21105414
5.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR21103214
6.SULTAN SU İNEGÖLSPOR21013303
7.BEYKOZ ANADOLUSPOR21012203
8.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR20203302
9.KARAMAN FK20203302
10.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ20202202
11.KEPEZSPOR20201102
12.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR10104401
13.MUĞLASPOR10102201
14.KARACABEY BELEDİYESPOR201123-11
15.MKE ANKARAGÜCÜ201112-11
16.BUCASPOR 1928201135-21
17.MERKÜR JET ERBAASPOR201124-21
18.ALTINORDU201115-41
19.GMG KASTAMONUSPOR200203-30

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili korkunç iddia: Canlı konumunu takip etmiş

Suç makinesi, 15 yaşındaki Hilal'in izini bakın nasıl bulmuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da çöpte yanmış bebek cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Çöpleri toplayan personel fark etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.