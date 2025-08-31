Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor Beyaz Grup'ta Liderliğini Sürdürüyor
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci hafta sona erdi ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, averajla liderliğini sürdürerek 6 puana ulaştı. Takımların puan durumu detayları verildi.
Nesine 2. Lig'de sona eren ikinci haftayı Beyaz Grup'ta Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor averajla lider kapattı.
Ligde ikinci haftanın ardından Beyaz Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|4
|6
|2.BATMAN PETROLSPOR
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|3
|6
|3.İSKENDERUNSPOR
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|4
|4.ADANA 01 FK
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|5.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|4
|6.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|7.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|8.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|9.KARAMAN FK
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|10.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|11.KEPEZSPOR
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|12.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|1
|0
|1
|0
|4
|4
|0
|1
|13.MUĞLASPOR
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|14.KARACABEY BELEDİYESPOR
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|15.MKE ANKARAGÜCÜ
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|16.BUCASPOR 1928
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|17.MERKÜR JET ERBAASPOR
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|18.ALTINORDU
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|19.GMG KASTAMONUSPOR
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor