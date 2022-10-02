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Kıyamet koptu! Hakem Mete Kalkavan Galatasaray maçına forma giyip gitti

Spor Haberleri

Anadolu Efes ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayı Türk futbolunun önde gelen hakemlerinden Mete Kalkavan, tribünde takip etti. Deneyimli hakemin mücadeleyi izlemeye Anadolu Efes formasıyla gelmesi ise sarı-kırmızılı taraftarları sinirlendirdi. Galatasaraylılar sosyal medyada yaptığı yorumlarda Mete Kalkavan'ı adeta topa tuttu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, Galatasaray NEF'i 77-68 mağlup etti. Parkedeki mücadele nefes keserken tribünde yer alan bir isim büyük dikkat çekti.

ANADOLU EFES FORMASI GİYDİ

Türk futbolunun önde gelen hakemlerinden Mete Kalkavan, Anadolu Efes-Galatasaray maçını tribünde takip edenler arasında en dikkat çeken isim oldu. Deneyimli hakemin maçı izlemeye Anadolu Efes formasıyla gelmesi ise büyük tartışma yarattı.

Kıyamet koptu! Süper Lig'in ünlü hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldiMete Kalkavan

TEPKİ ÇEKTİ

Galatasaray taraftarı Mete Kalkavan'ın Anadolu Efes formasıyla maçı izlemesine büyük tepki gösterdi. Sarı-kırmızı renklere gönül verenler bu görüntüden sonra Mete Kalkavan'ın takımlarının futbol maçlarında adil bir tutum sergileyemeyeceğini iddia etti.

Kıyamet koptu! Süper Lig'in ünlü hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi

Kıyamet koptu! Süper Lig'in ünlü hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi

Kıyamet koptu! Süper Lig'in ünlü hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Mete Kalkavan Anadolu Efes Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Sadık:

Nevar bunda ,Adam ille GS yi tutmak zorundamı

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