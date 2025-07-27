Kislyak'tan flaş itiraf: Mourinho'nun beni istediğine inanmadım

Kislyak'tan flaş itiraf: Mourinho'nun beni istediğine inanmadım
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CSKA Moskovalı futbolcu Matvey Kislyak, Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisi hakkında konuştu. Genç oyuncu, Jose Mourinho'nun ilgisini ilk başta ciddiye almadığını söyleyerek, "Mourinho'nun beni istediğine menajerim söyleyene kadar inanmadım." dedi.

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki genç yıldız Matvey Kislyak, Rus basınına açıklamalarda bulundu. 20 yaşındaki oyuncu, Sarı-lacivertli kulüple ilgili çıkan haberleri ve transfer sürecine dair konuştu.

''ÇOK ÖNEMSEMEDİM''

Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğini menajerinden duyduğunu söyleyen Kislyak, "Menajerim aradı ve Fenerbahçe'den ilgi olduğunu söyledi. Ama çok da önemsemedim. İlgi ilgidir, birçok kulüp ilgi gösterebilir," dedi.

''MOURINHO'NUN BENİ İSTEDİĞİNE İNANMADIM''

Fenerbahçe taraftarlarının sosyal medya üzerinden ilgisi dikkatini çeken genç oyuncu, "Instagram'a baktım, Türkler yazmış. 'Bu ne?' dedim. Sonra haberler geldi: 'Mourinho, Kislyak'ı istiyor' yazıyordu. Gülümsedim. Menajerim 'Bugün Mourinho'yla konuştum, seni istedi' diyene kadar inanmadım." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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