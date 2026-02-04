TMOK Başkanı Ahmet Gülüm: "Kış sporlarını geliştirmek adına alınan organizasyonlar önemli"

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm, " Türkiye'de kış sporlarını geliştirmek adına buraya daha çok büyük çapta organizasyon alıyor olmamızın önemli olduğunu çıkan sonuçlardan biliyoruz. Daha gidecek epey yolumuz var" dedi.

25. Kış Olimpiyat Oyunları, 6-22 Şubat 2026 tarihlerinde İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde düzenlenecek. Ay-yıldızlılar 2'si kadın, 6'sı erkek toplam 8 sporcuyla mücadele edecek. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm, turnuva öncesi açıklamalarda bulunarak, bilgiler aktardı. Kış Olimpiyat Oyunları'nın önemine dikkat çeken Başkan Gülüm, "Milano Cortina Kış Oyunları bizim uzunca bir dönem yakın coğrafyamızda olan ender kış oyunlarından biri olacak. Bu anlamda Paris Olimpiyat Oyunları'nın ülkemizde oluşturduğu etkiyi hepimiz biliyoruz. Çünkü coğrafi açıdan 2-3 saatlik mesafede olan organizasyon Türk halkına yansıyor ve pozitif değerler olarak katkı sağlıyor. Kış Olimpiyat Oyunları'nın da Milano'da olması, hatta bir sonrakinin Fransız Alplerinde olacak olması kış sporumuzun gelişmesi açısından çok değerli. Bu açıdan Milano'nun Türkiye'de kış oyunlarının biraz daha ilgiyi artıracak organizasyon olacağını medyamızın da saat farkı olmaksızın daha fazla ilgi göstereceğini, rekorlara, organizasyondaki büyük müsabakalara ilgi göstereceğini düşünüyorum. Türkiye'de sporun kış bölümüyle ilgili branşların gelişimi adına çok önemli bir organizasyon olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Kış sporlarını geliştirmek adına alınan organizasyonlar önemli"

Kış sporlarının Türkiye'de gelişme düzeyinde olduğunu belirten TMOK Başkanı Gülüm, "Burada kesin olan bir şey var; kendi ülkenizde yapmış olduğunuz organizasyonlar bir branşın veya bir sporun gelişmesi adına çok değerli oluyor. Biz Türkiye Olimpiyat Komitesi olarak 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da olmasını çok arzuluyoruz ve İstanbul'da olacak. 26 farklı branşın yapılacağı bu mücadele Los Angeles'a da kota verecek. Aynı şeyi Kış Olimpiyat Oyunları için de düşünüyor ve değerlendiriyor olmamız gerekiyor. 2011 yılında yapmış olduğumuz Üniversite Kış Oyunları ile birçok sporcu kazandık. Bugün Corling takımımız dünya çapında bir takım. Maalesef talihsiz birkaç müsabaka nedeniyle şu anda Kış Oyunları'nda yer alamıyorlar ama Curling Milli Takımımız var Erzurum'dan çıktı. Çünkü Kış Olimpiyat Oyunları Erzurum'da yapılmıştı. Biz de kış sporlarını geliştirmek adına buraya daha çok büyük çapta organizasyon alıyor olmamızın önemli olduğunu çıkan sonuçlardan biliyoruz. Daha gidecek epey yolumuz var" diye konuştu.

"Sporcularımıza desteklerimiz devam ediyor"

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin sporun geliştirilmesi adına çalışmalar yapıldığını sözlerine ekleyen Başkan Gülüm, "Biz TMOK olarak olimpiyatlara sporcuların katılımı sırasında onların kendilerini iyi hissedecekleri ortamları oluşturmaya ve onlara yol göstermeye, yön vermeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı federasyonla birlikte yürütüyoruz. Aynı durum Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları için de sürüyor. Çeşitli sporcularımıza katkı ve desteklerimiz devam ediyor. TMOK hedefleri açısından, Türkiye'de sporun geliştirilmesi ve mevcut performans sporunda, güçlü sporcuların performanslarını daha yüksek yapabilmesi konusunda federasyonlarla işbirliği içerisinde çalışan bir kurum. Biz de bu çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Sporcularımız var olan rekorlarını tazeleyeceğine inanıyorum"

TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, Kış Olimpiyat Oyunları'nda 8 kişilik bir kafile ile yer alacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Kayaklı atlama, sürat pateni, alp disiplini, kayaklı koşu gibi branşlarımız var. O branşlarda yer alan sporcularımız; Team Türkiye burada böyle bir kadro olarak gidecek. Madalya konusu çok zorlu. Sporcularımız biliyorum ki mücadelelerini her zaman en üstte, bir öncekinden bir sonrakine çıkabilmek, var olan rekorlarını tazelemek adına yapıyorlar. Ben o mücadelelerini sürdüreceklerini düşünüyor ve inanıyorum." - İSTANBUL