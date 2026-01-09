Kırşehir'de kulüp ve okul takımlarına spor malzemesi desteği

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kentte faaliyet gösteren spor kulüpleri ve okul takımlarına malzeme desteği sağlandı.

Kırşehir Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kentte faaliyet gösteren 25 spor kulübü ile 11 okula, eşofman takımı, yağmurluk, şort, tişört, antrenman yeleği ve branşlara göre topların yer aldığı malzemeler dağıtıldı.

Kırşehir Spor Salonu'nda düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, sporu sadece fiziksel aktivite ve rekabet alanı olarak görmediklerini, disiplin, karakter ve kötü alışkanlıklardan korunmak için en güçlü kalkanlardan birisi olarak gördüklerini söyledi.

Sahada ter döken bir gencin, paylaşmayı, pes etmemeyi ve kurallarla kazanmanın erdemini öğrendiğini vurgulayan Demiryürek, "23 binlere yaklaşan sporcu sayımız, Kırşehir'in potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Rakamlar kadar önemli olan bir şey de fırsat eşitliğidir. Bu malzemeler, devletimizin sizin hayallerinize verdiği desteğin birer nişanesidir. Siz yeter ki çalışın, o mindere, o sahaya ve piste çıkın. Biz tüm imkanlarımızla sizin arkanızda durmaya, yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da gençlerin başarılı olmaları için her zaman destek olmayı sürdürdüklerini, kentin spor altyapısını iyileştirerek, yeni spor yatırımları kazandırdıklarını belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı ise Kırşehir'de farklı branşlarda bir dizi çalışmayla sporcu yetiştirmeye ve yeni başarılara ulaşmaya gayret ettiklerini söyledi.

Halk oyunları gösterisinin ardından boksörleringösteri maçı yaptığı tören, kulüp ve okul takımlarına spor malzemelerinin dağıtılmasıyla sona erdi.