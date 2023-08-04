Kırşehir'de Optimist Yelken Yarışları Başladı

KIRŞEHİR'de, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen 4-5-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Optimist Yelken Yarışları'nın startı verildi.

7 ilden 50 sporcunun katıldığı ve 3 gün sürecek Optimist Yelken Yarışları'nın startı, Hirfanlı Baraj Gölü'nde verildi. Düzenlenen organizasyona, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, "Türkiye Yelken Federasyonu'nun organizasyonunda çok güzel bir faaliyete katıldık. Titizlikle hazırlanılmış bir faaliyetten dolayı emeği geçenlere teşekkür ederim. 7 ilden yaklaşık 50 sporcumuzla buradayız. Her geçen yıl sayının artarak katılımın artacağını öngörüyoruz. Bizim için en önemli konu, sporumuza en uygun rüzgarla karşılaşmamız. Burası bu açıdan gerçekten bir cennet konumunda. Plajın, suyun ve rüzgarın bizim sporumuz için elverişli olması, ileride daha büyük bir organizasyon gerçekleştirmemize vesile olacak. Yelken Federasyonu bünyesinde bir Anadolu ligi tasarlıyoruz. Anadolu liginin ilk ayağı olarak burada seneye yarışımızı tekrarlayacağız. Valimiz ve gençlik müdürümüz her yıl geleneksel hale getirilmesini talep ediyorlar. Bizde federasyon olarak buna sevinçliyiz ve son derece desteklerimizi vereceğiz" dedi.

Hirfanlı Barajı'nda düzenlenen Optimist Yelken Yarışmaları, 6 Ağustos tarihine kadar devam edecek.