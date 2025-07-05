Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İkinci Gün Mücadeleleri Başladı

EDİRNE'de bu yıl 664'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün güreşleri, tozkoparan boyda 32 ve ayak boyda 32 olmak üzere toplam 64 pehlivanın kol bağlamasıyla başladı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde tozkoparan boyda 32 ve ayak boyda 32 olmak üzere 64 pehlivan çayıra salındı. Kırkpınar'da bugün baş kategorisindeki 40 pehlivan da dahil olmak üzere tüm boylarda güreşçiler karşılaşma yapacak. Güreşlerde tüm boylarda çeyrek finale kalacak isimler bugün belli olacak. Başpehlivanlık için bugün Kırkpınar'da saat 12.30 itibariyle güreş tutacak 40 kişinin isimleri ise şu şekilde:

Birinci torba: Enes Doğan, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Erkan Taş, Ali İhsan Batmaz, Serdar Yıldırım

İkinci torba: Kemal Şahin, Feyzullah Aktürk, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Osman Kan, Cengizhan Şimşek, İsmail Koç, Yıldıray Akın

Üçüncü torba: Mehmet Yeşil, Yıldıray Pala, Mustafa Taş, Ünal Karaman, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Balcı, Mustafa Doğan Özkaya, Nedim Gürel

Dördüncü torba: Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Yalçın Üncül, Furkan Durmuş Altın, Osman Aynur, Mustafa Batu, Özkan Yılmaz, Seçkin Duman

Beşinci torba: Abdullah Güngör, Rıza Yıldırım, Hamza Köseoğlu, Turan Balaban, Tolga Turan, Onur Balcı, Salih Erinç, Ali Güngör Ekin

Dördüncü torba ve beşinci torbadaki başpehlivanlar birinci tur müsabakalarını gerçekleştirerek 32 başpehlivanın güreşeceği 2'nci tur müsabakalarında boy gösterecek.