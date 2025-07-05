Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İkinci Gün Mücadeleleri Başladı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İkinci Gün Mücadeleleri Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de düzenlenen 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde, tozkoparan ve ayak boyunda toplamda 64 pehlivan kol bağladı. Başpehlivanlık için mücadele edecek isimler açıklandı.

EDİRNE'de bu yıl 664'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün güreşleri, tozkoparan boyda 32 ve ayak boyda 32 olmak üzere toplam 64 pehlivanın kol bağlamasıyla başladı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde tozkoparan boyda 32 ve ayak boyda 32 olmak üzere 64 pehlivan çayıra salındı. Kırkpınar'da bugün baş kategorisindeki 40 pehlivan da dahil olmak üzere tüm boylarda güreşçiler karşılaşma yapacak. Güreşlerde tüm boylarda çeyrek finale kalacak isimler bugün belli olacak. Başpehlivanlık için bugün Kırkpınar'da saat 12.30 itibariyle güreş tutacak 40 kişinin isimleri ise şu şekilde:

Birinci torba: Enes Doğan, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Erkan Taş, Ali İhsan Batmaz, Serdar Yıldırım

İkinci torba: Kemal Şahin, Feyzullah Aktürk, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Osman Kan, Cengizhan Şimşek, İsmail Koç, Yıldıray Akın

Üçüncü torba: Mehmet Yeşil, Yıldıray Pala, Mustafa Taş, Ünal Karaman, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Balcı, Mustafa Doğan Özkaya, Nedim Gürel

Dördüncü torba: Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Yalçın Üncül, Furkan Durmuş Altın, Osman Aynur, Mustafa Batu, Özkan Yılmaz, Seçkin Duman

Beşinci torba: Abdullah Güngör, Rıza Yıldırım, Hamza Köseoğlu, Turan Balaban, Tolga Turan, Onur Balcı, Salih Erinç, Ali Güngör Ekin

Dördüncü torba ve beşinci torbadaki başpehlivanlar birinci tur müsabakalarını gerçekleştirerek 32 başpehlivanın güreşeceği 2'nci tur müsabakalarında boy gösterecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti heyetini bu hafta kabul edeceğim

Erdoğan, DEM ile görüşeceği tarihi açıkladı! İşte heyetteki isimler
Gözaltına alınan CHP'li başkanlar ne ile suçlanıyor? İşte operasyonun ayrıntıları

Gözaltına alınan CHP'li başkanlar ne ile suçlanıyor? İddialar vahim
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor! 30 milyonluk ev ödemesi dosyada

Detaylar belli oldu! Muhittin Böcek soruşturmasını başlatan alışveriş
Başkan yardımcısının baklava kutusundaki 110 bin Euro'luk rüşveti aldığı anlar kamerada

Baklava kutusundan 110 Bin Euro çıkmıştı! İşte rüşveti aldığı anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaprak Dökümü'nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü

Yaprak Dökümü'ne ev sahipliği yapan köşkün son hali çok konuşulacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.