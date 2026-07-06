Haberler

Kırkpınar'a Antalyalı pehlivanlar damga vurdu

Kırkpınar'a Antalyalı pehlivanlar damga vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Antalya, 22 derece ile açık ara en çok madalya kazanan il oldu. Başpehlivanlık finalinde Antalyalı Erkan Taş, altın kemeri kente getirdi.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl da en çok madalyayı Antalya adına mücadele eden pehlivanlar kazandı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda üç gün süren organizasyonda 14 farklı boyda toplam 840 pehlivan kol bağladı.

Final müsabakalarının ardından 61 pehlivan kürsüye çıkarken, madalya sıralamasında Antalya açık ara ilk sırada yer aldı.

Başpehlivanlık finalinde Antalyalı Erkan Taş ile Ankara adına güreşen Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi.

Rakibini puanlama bölümünde mağlup eden Erkan Taş, altın kemeri Antalya'ya götürerek kentin yağlı güreşteki üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Yağlı güreşe yaptığı yatırımlar, altyapı çalışmaları ve çok sayıda kulüpte sürdürülen eğitim faaliyetlerinin karşılığını alan Antalya, bu yıl organizasyonda toplam 22 derece elde etti.

Antalyalı pehlivanlar, minik boylardan başpehlivanlığa kadar birçok kategoride kürsüye çıkarak Kırkpınar'a damga vurdu.

Madalya sıralamasında Antalya'yı 10 dereceyle İstanbul, 9 dereceyle Balıkesir takip etti.

Kocaeli ve Muğla beşer, Edirne üç, Ankara ve Yalova ikişer, Bursa, Çorum ve Tokat ise birer derece kazandı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek

Ankara'da ilk kez sokağa indi! Markayı fark eden gururunu saklamıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bungalov tesisinde havuza düşen Elva boğuldu

Bungalov tatili kabusa döndü: 5 yaşındaki Elva boğuldu

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Trump için Ankara'da görülmemiş önlem! Kalacağı otel tamamen kapatıldı

Trump 1000 kişiyle geliyor! Ankara'da benzeri görülmemiş önlem
MSÜ Bando Okulu'nun ilk kadın öğrencilerinden ilham veren çağrı

1831'den beri bir ilk! MSÜ'de tarihi dönem
Batman polisi, Hasankeyf'in tarihi dokusu ile müziği buluşturdu

Batman polisinden Hasankeyf'te tüyleri diken diken eden performans
Rusya yine vurdu! Zelenskiy NATO Zirvesi öncesi harekete geçti

Başkent yangın yerine döndü! NATO Zirvesi öncesi kritik çağrı geldi