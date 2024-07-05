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Kırkpınar'da 15 kez ağalık yapan Seyfettin Selim: 'Yoruldum, sadece yüz değişsin istiyorum'

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Kırkpınar'da 15 kez ağalık yapan Seyfettin Selim, yaptığı yardımların kendisini 50 yıl ağalık yaptıracağını söyleyerek, sadece yüz değişikliği istediğini belirtti. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ise bu yılki Kırkpınar'ın son 40 yılın en güzel Kırkpınar'ı olacağını söyledi.

Kırkpınar'da 15 kez ağalık yapan Seyfettin Selim, "Ben sadece 15 sene olduğu için yoruldum. Hakikaten yoruldum. Yani bunun maddi baktığın zaman benim yapmış olduğum yardımlar beni 50 yıl ağalık yaptırır, eğer yapmamış olsaydım. Burada sadece yüz değişsin istiyorum" dedi.

Kırkpınar'da 15 kez ağalık yapan ve 4 altın kemer sahibi Seyfettin Selim, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Kırkpınar'da bu yıl getirilen lig usulü sistemini savunarak, bundan sonraki yıllarda da uygulanması gerektiğini söyleyen Selim, bu yıl Er Meydanı'nda 40 başpehlivan olmak üzere 752 pehlivanın kayıt yaptırdığını kaydetti.

Selim, "Güzel şeyler olacak inşallah" dedi. Kırkpınar'da yaptığı ağalık dönemini anlatan Seyfettin Selim, "Aslında benim geçen sene bırakma niyetim vardı. Başkan, 'Ben yeni geldim. Bir sene devam edelim beraber" dedi. Şimdi bu sene de belediye başkanı yeni gelmiş. O da diyor ki devam edelim. Ama yine ben sözümdeyim. Eğer bu işi bilen, seven, sadece parayla bu iş olmadığını birçoğunuz biliyorsunuz. Şöyle bakmak lazım. 15 yıldan beri Kırkpınar'ı, Edirne'yi biz temsil etmeye çalıştık her yerde. Ağalığı da sadece orada masada yapmadık. Ağalığı da. Sağlıkta, sporda, Edirne'de birçok etkinlikle beraber olduk. Biliyorsun bazen kızıyorlar bana bazen test yapıyor falan diye" dedi.

15 yıl ağalık yaptığını ve yorulduğunu söyleyen Selim, "Ben sadece 15 sene olduğu için yoruldum. Hakikaten yoruldum. Yani bunun maddi baktığın zaman benim yapmış olduğum yardımlar beni 50 yıl ağalık yaptırır, eğer yapmamış olsaydım. Burada sadece yüz değişsin istiyorum. Mesela siyasiler gibi oturduk koltuğu hiç kalkmıyoruz. Herkes her sene aynı. Değişsin istiyorum. Biz burada olduğumuz müddetçe bu sene birisi alır yapamaz. Seneye gene alırız. Ama tabii yapacak arkadaşlarımız varsa rakamlar da belli. Çıkacağı fiyat da belli. Yani bu sene geçen sene ağalığı 22 milyon 222 bin TL'ye aldık. Bu sene bu saatten sonra artık onun altına açılmaz yani. Benim Edirne'de bir hayalim var 22, 34, 54, 222 bir de 61 var. Önemli olan bunun devam olabilmesi" dedi.

Kendisinin yaptığı hizmetleri anlatan Selim, "Mesela ben inanıyorum ki bu gelen belediye başkanı da bundan önceki belediye başkanları da bu dördüncü başkan, bizim verdiğimiz parayı Kırkpınar için kullanıyor. Yani parayı başka kullanan her şekilde kullanıyor. Bizim verme şeklimiz önemli olan. İyi yerlere gittiğini inanıyoruz. Bu sene de inşallah Kırkpınar ağalığı yine iyi bir şekilde gidecek giderse. Bize kalırsa yine iyi bir şekilde kalacak. Onun için ben bütün Edirne'deki, özellikle Edirne'yi şöyle seviyorum. Ben de artık buranın manevi üyesi oldum. Edirne'de ben yanlış bir şey görmedim. Ne basında olsun, ne belediyede olsun, ne dışarıda olsun. Hep güzel şeyler. İnşallah böyle güzel devam eder diyorum arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM TÜRKİŞ: SON 40 YILIN EN GÜZEL KIRKPINAR'I OLACAK

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk defa farklı bir format üzerine uygulanacağını söyledi.

Uzun yıllardır Kırkpınar'a katılım sayısıyla ilgili çeşitli tartışmalar olduğunu söyleyen Türkiş, "Geçen sene biz Kırkpınar'dan önce ligi başlatmıştık. Buraya geldiğimizde ligin bir kısmı tamamlanmıştı. Gelecek sene ligin sonuçlarına göre Kırkpınar'ın dizayn edileceğini açılış konuşmasında ifade etmiştik. Sanıyorum bu söylediklerimiz herkes tarafından çok iyi anlaşılmamış ki dün yaşadığımız bazı şeyleri gördük. Biz 2 yıl önce kararını verdiğimiz, talimatını yayınladığımız hususun hiçbir şekilde değiştirilemeyeceğini söyledik. Bunun Kırkpınar'a zarar vermek değil, Kırkpınar'ı kurtarmak amacıyla yapıldığını ifade ettik. Hatta şunu söyledik; herkesin katılmasının serbest olduğu bir yer aslında değerli bir yer değildir. Elit bir yer değildir. Katılımın belirli şeylere bağlandığı, statükoya bağlandığı çok ciddi birtakım belirlenen objektif kriterlerle korunduğu yerler değerli yerlerdir. Biz burada dedik ki Kırkpınar özel olsun. Buraya belli başarıyı göstermiş olan sporcular gelsin. Çünkü kaldırılamaz hale gelmişti Kırkpınar. Bu sene gerçekten tam anlamıyla elit bir sporcu kitlesinde Kırkpınarımız inşallah taçlanacak. Daha güzel olacak ve ben şunu ifade ettim. Son 40 yılın en güzel Kırkpınar'ı olacaktır, bu sene için. Çünkü bu sene bizim tahmini yaptığımız çalışmalara göre eğer bu sınırlandırmayı getirmeseydik bu sene 4 bin 700 civarında sporcu gelecekti. Bu sporcuyu Edirne ağırlayamaz. Çünkü 2 bin sporcuyu ağırlamakta zorlanıyordu. Edirne çok güzel bir şehir ama küçük bir şehir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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