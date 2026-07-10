Antalya'da Kırkpınar başpehlivanı Erkan Taş coşkuyla karşılandı

TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan başpehlivan Erkan Taş, Antalya'da coşkuyla karşılandı.

665'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Erkan Taş, Antalya'nın gururu oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Taş, Antalyalı güreş severleri heyecanlandırdı. Başpehlivan Erkan Taş ve ödül alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, kentte coşkuyla karşılandı. Döşemealtı ilçesinde güreş severlerin karşıladığı pehlivanlar, konvoyla şehir turu attı. Kortejde üstü açık otobüs ve otomobille vatandaşları selamlayan pehlivanlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, "14 ayrı branşta sporu destekliyoruz. 500'den fazla güreşçiyle ata sporunu destekliyoruz. 11 başpehlivan ve 101 güreşçimizle Sarayiçi Er Meydanı'na çıktık. Altın kemerle Antalya'ya döndük. Muhittin başkan ata sporuna çok destek verdi, teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Kırkpınar başpehlivanı Erkan Taş, "Kemeri kazanmak kolay değil. Arkasında büyük emekler var. Kemeri kazanıp Antalya'ya getirmek nasip oldu. Büşra başkana, Muhittin başkana kemeri kazanma sözü vermiştim. Kemeri Antalya'ya, Muhittin başkana armağan ediyorum" diye konuştu.

Kırkpınar'da üçüncü olan Mustafa Taş ise kuzeni Erkan Taş'ın kemeri kazanmasıyla gurur duyduklarını söyledi.

17 ORGANİZASYONDA 15 BAŞPEHLİVANLIK

Antalya'dan güreşçiler, 2009'dan 2026'ya gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 17 organizasyonun 15'inde başpehlivanlık elde etti. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlar Mehmet Yeşil 2009, 2010, Ali Gürbüz 2011, 2012, 2019, 2021, İsmail Balaban 2013, 2017, Orhan Okulu 2015, 2018, Mustafa Taş 2022, Yusuf Can Zeybek 2023, 2024, Orhan Okulu 2025 yılında 1'incilik kürsüsüne çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı