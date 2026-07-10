Haberler

Antalya'da Kırkpınar başpehlivanı Erkan Taş coşkuyla karşılandı

Antalya'da Kırkpınar başpehlivanı Erkan Taş coşkuyla karşılandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan başpehlivan Erkan Taş, Antalya'da düzenlenen kortej ve törenle coşkuyla karşılandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Taş, kemeri Antalya'ya armağan etti.

TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan başpehlivan Erkan Taş, Antalya'da coşkuyla karşılandı.

665'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Erkan Taş, Antalya'nın gururu oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Taş, Antalyalı güreş severleri heyecanlandırdı. Başpehlivan Erkan Taş ve ödül alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, kentte coşkuyla karşılandı. Döşemealtı ilçesinde güreş severlerin karşıladığı pehlivanlar, konvoyla şehir turu attı. Kortejde üstü açık otobüs ve otomobille vatandaşları selamlayan pehlivanlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, "14 ayrı branşta sporu destekliyoruz. 500'den fazla güreşçiyle ata sporunu destekliyoruz. 11 başpehlivan ve 101 güreşçimizle Sarayiçi Er Meydanı'na çıktık. Altın kemerle Antalya'ya döndük. Muhittin başkan ata sporuna çok destek verdi, teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Kırkpınar başpehlivanı Erkan Taş, "Kemeri kazanmak kolay değil. Arkasında büyük emekler var. Kemeri kazanıp Antalya'ya getirmek nasip oldu. Büşra başkana, Muhittin başkana kemeri kazanma sözü vermiştim. Kemeri Antalya'ya, Muhittin başkana armağan ediyorum" diye konuştu.

Kırkpınar'da üçüncü olan Mustafa Taş ise kuzeni Erkan Taş'ın kemeri kazanmasıyla gurur duyduklarını söyledi.

17 ORGANİZASYONDA 15 BAŞPEHLİVANLIK

Antalya'dan güreşçiler, 2009'dan 2026'ya gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 17 organizasyonun 15'inde başpehlivanlık elde etti. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlar Mehmet Yeşil 2009, 2010, Ali Gürbüz 2011, 2012, 2019, 2021, İsmail Balaban 2013, 2017, Orhan Okulu 2015, 2018, Mustafa Taş 2022, Yusuf Can Zeybek 2023, 2024, Orhan Okulu 2025 yılında 1'incilik kürsüsüne çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddianame kabul edildi! İşte istenen ceza
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Kulisler kaynıyor! İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var

İmamoğlu yeni parti için kararını verdi! Bir de talebi var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi

F.Bahçe'den sezonun en büyük transferi! Türk futbol tarihine geçecek
Avrupa Parlamentosu'nun TSK'yla ilgili skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

AP'nin TSK'yla ilgili skandal kararına her kesimden tepki yağıyor
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı
Ülke yasta! Yarı finali kutlayan bir genç kız korkunç şekilde can verdi

Ülke yasta! Kutlama yapan genç kız korkunç şekilde can verdi
Kod adı şeftali! Üniversiteli kızların hayatlarını böyle kaydırmışlar

Kod adı şeftali! Üniversiteli kızların hayatlarını böyle kaydırmışlar
40 yıldır Mekke'de mahsur kalan Sivaslı Ali Baybaş'ın vatan hasreti sona ediyor

Türk Hacılar fark etti, devlet çözdü: 40 yıllık vatan hasreti bitti!
Galatasaray'dan 100 milyon Euro'luk dev bütçe: 2 dünya yıldızı birden geliyor

G.Saray'dan 100 milyonluk dev hamle: 2 dünya yıldızı birden geliyor