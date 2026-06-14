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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak "ilave 8 başpehlivan" belli oldu

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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde mücadele edecek ilave 8 başpehlivan, CW Enerji Yağlı Güreş Ligi’nin 4. etabındaki müsabakalar sonucunda kesinleşti. Edirne’de 3-5 Temmuz’da yapılacak organizasyonda toplam 40 başpehlivan kol bağlayacak.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek ilave 8 başpehlivan kesinleşti.

CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin 4. etabını oluşturan Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde, 4. tur mücadelesinin ardından Kırkpınar'a katılacak ilave 8 başpehlivan belli oldu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun açıklamasına göre Onur Susuz (23 puan), Süleyman Başar (17 puan), Tanju Gemici (14), Serhat Elvan (13 puan), Hasan Güzeller (13 puan), Ünal Karaman (8 puan), Ali Yanatma (8 puan) ve Tolga Turan (8 puan), 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmaya hak kazandı.

Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda 3-5 Temmuz tarihlerinde yapılacak organizasyonda, 40 başpehlivan kol bağlayacak.

Yağlı Güreş Ligi'nde geçen yıl ilk 32'de yer alan başpehlivanlar, Kırkpınar'a doğrudan katılacak.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde geçen yıl başpehlivanlığı, finalde Feyzullah Aktürk'ü yenen Orhan Okulu kazanmıştı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
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