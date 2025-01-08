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Kırklarelispor ve Sipay Bodrum FK 4-4 Berabere Kaldı

Kırklarelispor ve Sipay Bodrum FK 4-4 Berabere Kaldı
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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Kırklarelispor ve Sipay Bodrum FK, heyecan dolu bir maçta 4-4 berabere kalarak puanları paylaştı. İlk yarıda karşılıklı gollerle öne geçip durumu eşitlemeye başaran takımlar, ikinci yarıda da müthiş bir mücadele sergiledi.

Stat: Kırklareli Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Şener, Baykal Tuna

Kırklarelispor : Mızhat Burak Sarı, Bedirhan Özyurt, Muammer Denizhan Taşkan, Hüseyin Eray Karataş (Dk. 90+2 Emre Balkı), Erdem Dikbasan, Oğuz Çetinkaya, Erdoğan Kaya, Muhammet Raşit Yöndem, Okan Derici, Semih Üstün (Dk. 90 Necmican Cebeci), Taşkın Kartal (Dk. 75 Yücel Candemir)

Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan, Samet Yalçın, Puscas, Obekpa (DK. 46 Dimitrov - Dk. 86 Musah Mohammed), Haqi Osman (Dk. 5 Ege Bilsel), Ahmet Aslan, Üzeyir Ergün, Herelle, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 63 Celal Dumanlı), Enes Öğrüce (Dk. 46 Brazao), Oğulcan Başol

Goller: Dk. 6, Dk. 19 ve Dk. 45+2 Okan Derici, Dk. 47 Hüseyin Eray Karataş ( Kırklarelispor ), Dk. 30 ve Dk. 34 Oğulcan Başol, Dk. 36 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 72 Celal Dumanlı (Sipay Bodrum FK)

Sarı kart: Dk.9 Obekpa, Dk. 69 Samet Yalçın, Dk. 90+1 Ahmet Aslan (Sipay Bodrum FK), Dk. 26 Muammer Denizhan Taşkan Dk. 69 Hüseyin Eray Karataş ( Kırklarelispor )

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Sipay Bodrum FK ile Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor 4-4 berabere kaldı.

2. dakikada Muhammet Raşit Yöndem ile ikili mücadeleye giren Haqi Osman, sakatlandı. Osman, sağlık ekiplerince sedye ile saha dışına taşındı.

6. dakikada Kırklarelispor öne geçti. Sol kanattan ilerleyen Hüseyin Eray Karataş, ceza sahasında duran Okan Derici'ye pas verdi. Derici, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

19. dakikada Kırklarelispor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında ikili mücadelede meşin yuvarlığı alan Hüseyin Eray Karataş, ceza sahası dışındaki Okan Derici'ye pas verdi. Derici, 2. kez topu ağlara yolladı: 2-0

30. dakikada Sipay Bodrum FK farkı 1'e düşürdü. Kaleci Mızhat Burak Sarı, uzun şut göndermek istediği sırada meşin yuvarlak Bedirhan Özyurt'a çarptı. Oğulcan Başol, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

34. dakikada Sipay Bodrum FK skoru eşitledi. Üzeyir Ergün, köşe vuruşu kullandı, Oğulcan Başol ise ceza sahasında kafayla vurduğu top ağlarla buluştu: 2-2

36. dakikada Sipay Bodrum FK farkı 1'e çıkararak 3-2 öne geçti. Puscas'ın asisti ile Gökdeniz Bayrakdar, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-2

45+2. dakikada Kırklarelispor durumu eşitledi. Okan Derici, sol kanatta ikili mücadelede Oğulcan Başol'dan aldığı meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3

Karşılaşmanın ilk yarısı 3-3 berabere tamamlandı.

47. dakikada Kırklarelispor rakibi karşısında 1 gol üstünlük elde etti. Hüseyin Eray Karataş, rakip takım ceza sahası içinde Oğulcan Başol ile ikili mücadelede aldığı topu ağlara gönderdi: 4-3

72. dakikada Sipay Bodrum FK durumu tekrardan eşitledi. Herelle'nin açtığı ortada Celal Dumanlı, topu fileyle buluşturdu: 4-4

Karşılaşma 4-4 beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Spor
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