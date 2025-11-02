Haberler

Kırklarelispor, Mardin 1969 Spor ile Berabere Kaldı

Kırklarelispor, Mardin 1969 Spor ile Berabere Kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. haftasında Kırklarelispor, sahasında Mardin 1969 Spor ile 1-1 berabere kaldı. Goller Mehmet Ali Büyüksayar ve Barış Sağır'dan geldi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. haftasında Kırklarelispor sahasında karşılaştığı Mardin 1969 Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Kırklareli Atatürk

Hakemler: Muhammed Taha Onat, Ali Rıza Öztürk, Musa Çetindemir

Kırklarelispor: Mehmet Cinpir, Yasin Yağız Dilek, Miraç Acer, Massıs Gülük (Emre Balkı dk. 90), Muhamet Akpınar (Cemil Devrim dk. 78), Ömer Faruk Yücel, Furkan Fehmi Güneş (Hozan Harman dk. 78) Şükür Toğrak (Mehmet Ali Büyüksayar dk. 60), Hüseyin Altuğ Taş (Semih Üstün dk. 60), Erkam Kömür, Erdoğan Kaya

Mardin 1969 Spor: İsmail Cengiz, Nafican Yardımcı, Yalçın Kılınç, Mücahit Can Akçay (Osman Yıldırım dk. 74), Mert Miraç Altıntaş, Bünyamin Balat (Abdullah Aydın dk. 85), Mehmet Mustafa Yıldızaç, Ahmet Ülük (Doğukan Emeksiz dk. 74), Mustafa Sengül, Özgür Sert (Erol Can Akdağ dk. 79), Barış Sağır

Goller: Mehmet Ali Büyüksayar (dk. 66) (Kırklarelispor), Barış Sağır (dk. 24) (Mardin 1969 Spor)

Sarı kartlar: Bilgin Erdem (Teknik direktör), Erdoğan Kaya, Ömer Faruk Yücel (Kırklarelispor), Bünyamin Balat, Mustafa Şengül (Mardin 1969 Spor) - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki arkadaşını bıçaklayan çocuk için karar verildi

13 yaşındaki arkadaşını boynundan bıçaklayan çocuk için karar verildi
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti

Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi feci şekilde can verdi
Türkiye'nin en borçlu ili Ankara oldu

Türkiye'nin en borçlu ili belli oldu! Zirvede bu kez İstanbul yok
13 yaşındaki arkadaşını bıçaklayan çocuk için karar verildi

13 yaşındaki arkadaşını boynundan bıçaklayan çocuk için karar verildi
Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu

Bu adamı kim durduracak?
Vitor Pereira Premier Lig'den kovuldu

Premier Lig'den kovuldu
Cadılar Bayramı eğlencesinde aniden fenalaşan genç hayatını kaybetti

Daha 16 yaşındaydı! Cadılar Bayramı eğlencesi kabusa döndü
Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve yönetimi ibra edilmedi

Kulüpten ihraç edilen Hasan Arat'a bir şok daha
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek 'nükleer' çıkışı

Pezeşkiyan'dan Trump'ı küplere bindirecek nükleer çıkışı
Engin Çağlar'ın cenazesinde çocuklarının sözleri yürek burktu: Kasımda ölmek isterdi

Çocuklarından yürek yakan sözler! Usta oyuncunun o isteği gerçek oldu
Nihat Kahveci derbinin ardından çılgına döndü

Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından çılgına döndü
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.