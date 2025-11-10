Kırklareli'nde Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası Sona Erdi

Kırklareli'nde düzenlenen Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Yüzme Federasyonunca 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Kırklareli Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 187'si kadın 380 sporcu mücadele etti.

8 Kasım Cumartesi başlayan şampiyonada sporcular 18 kategoride yarıştı. Şampiyona erkekler 55 yaş 50 metre sırtüstü yarışıyla tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Hakan Güvenç, AA muhabirine, şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Müsabakaları heyecanla takip ettiklerini vurgulayan Güvenç, şampiyonaya katılan sporculara teşekkür etti.