Kırklareli'nde Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası Devam Ediyor
Kırklareli Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nın ikinci gününde, Türkiye ve Yunanistan'dan 380 sporcu mücadele etmekte. Şampiyona, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla gerçekleştiriliyor ve milli paralimpik yüzücü Umut Ünlü de yarışmalara katıldı.
Türkiye Yüzme Federasyonunca 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Kırklareli Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 187'si kadın 380 sporcu mücadele veriyor.
Müsabakaya milli paralimpik yüzücü Umut Ünlü de katıldı. Ünlü'nün performansı beğeni topladı.
Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Hakan Güvenç, AA muhabirine, şampiyonunun ikinci gününün heyecanla devam ettiğini söyledi.
Kent olarak önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Güvenç, bugünkü müsabakaların 8 farklı kategoride gerçekleştiğini kaydetti.
Şampiyona, yarın sona erecek.