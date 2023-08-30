Kırklareli'nde dron destekli trafik denetimleri devam ediyor

Kırklareli'nde polis ekipleri dron destekli trafik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, 21-27 Ağustos tarihlerinde 6 bin 64 araç ve sürücünün belgelerini kontrol etti. Denetimlerde 586 sürücüye idari para cezası uygulandı ve 78 araç trafikten men edildi. Ayrıca 21 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu ve sürücü ve yolcular emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirildi.