Kırklareli'nde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor
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Kırklareli ev sahipliğinde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2 müsabakaları sürüyor. Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2, Kırklareli'nin ev sahipliğinde dün başlamıştı. Karşılaşmaların 2. gününde Malta temsilcisi Sliema Hotsticks HC ile Lüksemburg ekibi HC Luxembourg karşı karşıya geldi. Kıyasıya süren maçı Sliema Hotsticks 1-0'lık skor ile kazandı. Turnuva 29 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.
- Kırklareli'nde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor
KIRKLARELİ - Kırklareli ev sahipliğinde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2 müsabakaları sürüyor.
Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2, Kırklareli'nin ev sahipliğinde dün başlamıştı. Karşılaşmaların 2. gününde Malta temsilcisi Sliema Hotsticks HC ile Lüksemburg ekibi HC Luxembourg karşı karşıya geldi. Kıyasıya süren maçı Sliema Hotsticks 1-0'lık skor ile kazandı.
Turnuva 29 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.