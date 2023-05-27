Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kırklareli'nde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor

Kırklareli'nde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor

Spor Haberleri

Kırklareli ev sahipliğinde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2 müsabakaları sürüyor. Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2, Kırklareli'nin ev sahipliğinde dün başlamıştı. Karşılaşmaların 2. gününde Malta temsilcisi Sliema Hotsticks HC ile Lüksemburg ekibi HC Luxembourg karşı karşıya geldi. Kıyasıya süren maçı Sliema Hotsticks 1-0'lık skor ile kazandı. Turnuva 29 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.

- Kırklareli'nde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor

KIRKLARELİ - Kırklareli ev sahipliğinde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2 müsabakaları sürüyor.

Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2, Kırklareli'nin ev sahipliğinde dün başlamıştı. Karşılaşmaların 2. gününde Malta temsilcisi Sliema Hotsticks HC ile Lüksemburg ekibi HC Luxembourg karşı karşıya geldi. Kıyasıya süren maçı Sliema Hotsticks 1-0'lık skor ile kazandı.

Turnuva 29 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Spor

Çocuk İzleme Merkezi Kırklareli Malta Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title