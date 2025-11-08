Haberler

Kırklareli Kadın Basketbol Takımı'nın Taraftarlarından Destek

Kırklareli Kadın Basketbol Takımı'nın Taraftarlarından Destek
Kırklareli Belediyesi Fen Bilimleri Kadın Basketbol Takımı, seyircisiz oynama cezası almasının ardından taraftarları dev ekran kurarak maçı izledi. Taraftar, takımına destek vermek için toplandı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Kırklareli Belediyesi Fen Bilimleri Kadın Basketbol Takımı taraftarları, seyircisiz maç oynama cezası alan takımlarını spor salonu dışına kurulan dev ekranda izledi.

Kırklareli Belediyesi Fen Bilimleri Kadın Basketbol Takımı'nın seyircisiz oynama cezası nedeniyle Seçil Kauçuk Mersin Basketbol ile oynanan maç için Yeni Kırklareli Spor Salonu'nun bulunduğu alana dev ekran kuruldu.

Taraftar müsabaka öncesi ekranın bulunduğu alanda toplandı.

Maçı dev ekrandan izlemek için alana gelen taraftarlardan Ramazan Akcan, gazetecilere kadın basketbol takımını her şeye rağmen yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Karşılaşmayı Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Belediye Başkanı Derya Bulut ile Gençlik ve Spor Müdür Vekili Hakan Güvenç de izledi.

Karşılaşma Seçil Kauçuk Mersin Basketbol takımının 88-73 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Spor
