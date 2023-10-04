Kırıkkalegücüspor Kulübü Başkanı Güven Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı ziyaret etti

Kırıkkalegücüspor Kulübü Başkanı Güven Gündüz, Kırıkkalegücüspor Kulübü 16. Ulusal Spor Ödülleri çerçevesinde Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın spora ve sporcuya desteklerinden dolayı 'Yılın İl Belediye Başkanı' seçildiğini bildirmek ve ödül törenine davet etmek için Başkan Işık'ı makamında ziyaret etti.

Kırıkkalegücü spor Kulübü Başkanı Güven Gündüz, Kırıkkalegücü spor Kulübü 16. Ulusal Spor Ödülleri çerçevesinde Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın spora ve sporcuya desteklerinden dolayı "Yılın İl Belediye Başkanı" seçildiğini bildirmek ve ödül törenine davet etmek için Başkan Işık'ı makamında ziyaret etti.

Kırıkkalegücü spor Kulübü Başkanı Güven Gündüz, amatör sporlara yaptığı destek ve mahallelere yapılan semt sahalarının çok önemli hizmetler olduğunu vurgulayarak Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın "Yılın İl Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldüğünü belirterek spora ve sporcuya yaptığı maddi manevi desteklerinden dolayı Işık'a teşekkürlerini iletti.

14 Kasım 2023 tarihinde Kırıkkale'de düzenlenecek olan Kırıkkalegücü spor Kulübü 16. Ulusal Spor Ödülleri'nde "Yılın İl Belediye Başkanı" seçilmesinden onur duyduğunu belirten Prof. Dr. Alim Işık, "Kırıkkalegücü spor Kulübü 16. Ulusal Spor Ödülleri komisyonunca Kütahya Belediye Başkanlığımızı spora ve sporcuya destek olan başkan olarak ödüle layık görmüşler. Bunu bildirmek ve düzenlenecek ödül törenine davet etmek için bize misafir oldular. Öncelikle şahsına ve bu ödülü bize layık gören komisyon üyelerimize teşekkür ediyorum, şehrimize hoş geldiniz diyorum. Şehrimize ve şehrimizin sporcularına motivasyon kaynağı olur. Bundan sonraki süreçlerde şehrimizin adını daha iyi noktalarda duyurmaya vesile olur bu ödülümüz.

Spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı misafirimize de çok teşekkür ediyorum. Gençlerimiz ülkemizin geleceği. Biz de Kütahya Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bu yana özellikle amatör spor kulüplerimize hem maddi hem de ayni bazı yardımlarda bulunuyoruz. Göreve geldiğimizde 90 bin TL olan nakdi yardımı her yıl kanunun el verdiği ölçüde artırarak bu yıl gençlerimize 1 milyon TL nakdi yardımı önümüzdeki günlerde yapacağız ve her yıl da artırarak devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA