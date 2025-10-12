Kırıkkale FK, Kırşehir FSK'ya 3-2 Mağlup Oldu
TFF 3. Lig 2. Grup 6. hafta maçında Kırıkkale FK, sahasında Kırşehir FSK'ya 3-2 yenildi. Kırıkkale'de oynanan mücadelede goller, Kırıkkale'den Yakal Taylan ve Ömer Hasan Şişmanoğlu ile Kırşehir'den Hüseyin Can Öztürk, Tolga Şahin ve Musa Bulut tarafından atıldı.
Stat: Başpınar
Hakemler: Mertcan Tubay, Sinan Ertingü, Muhammet Metin Taş
Kırıkkale FK: Muhammed Enes Salik, Şerafettin Bodur, Adem Ercan, Çağlar Özel (Osman Burak Destan dk. 84), Ömer Hasan Şişmanoğlu (Berkay Göçmen dk. 74), Muhlis İstemi, Furkan Akın, Bedirhan Salih, Yiğit Canguru, Orçun Erten, Cihan Aydın (Yakal Taylan dk. 46)
Kırşehir FSK: Orhan Kurşun, Taha Tunç (Ali Karakaya dk. 52), Hüseyin Can Öztürk, Hasan Türkyılmaz ( Musa Bulut dk. 60), Tolga Şahin (Muhammed Ergin dk. 60), Caner Uzun, Yusuf Ali Çakır, Ümit Bayraktar, Berk Çağdaş, Mustafa Aköz
Goller: Yakal Taylan (dk. 50), Ömer Hasan Şişmanoğlu (dk. 60) (Kırıkkale), Hüseyin Can Öztürk (dk. 10), Tolga Şahin (dk. 17), Musa Bulut (dk. 85) (Kırşehir)
Sarı kartlar: Ömer Hasan Şişmanoğlu, Yiğit Canguru, Berkay Göçmen (Kırıkkale), Yusuf Ali Çakır, Hüseyin Can Öztürk, Alihan Bel, Musa Bulut (Kırşehir) - KIRIKKALE