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Kırhan Yılmaz, Dakar 2026'da 200 metre karışıkta bronz madalya kazandı

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Milli yüzücü Kırhan Yılmaz, Senegal'in başkenti Dakar'daki 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 200 metre karışık finalinde 2:02.91'lik derecesiyle bronz madalya kazandı. Bu sonuçla Türkiye, 13 Kasım Cuma günü sona erecek Dakar 2026'daki ikinci madalyasını elde etti.

Milli yüzücü Kırhan Yılmaz, 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda ( Dakar 2026) bronz madalya elde etti.

Senegal'in başkenti Dakar'daki organizasyonda milli sporcu Kırhan Yılmaz, erkekler 200 metre karışık finalinde yarıştı.

Kırhan Yılmaz, 2: 02.91'lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya aldı.

Bu sonuçla Türkiye, 13 Kasım Cuma günü sona erecek Dakar 2026 Gençlik Olimpiyatları'ndaki ikinci madalyasını kazandı.

Kaynak: AA
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