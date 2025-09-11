Haberler

Kırgızistan'daki Türk Devletleri Üniversite Sporları Oyunları'nda Türkiye 11 Madalya Kazandı

Kırgızistan'daki Türk Devletleri Üniversite Sporları Oyunları'nda Türkiye 11 Madalya Kazandı
Kırgızistan'da düzenlenen 3. Türk Devletleri Üniversite Sporları Oyunları'nda Türkiye, 3 altın ve toplamda 11 madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi. Türkiye, judoda, masa tenisinde, güreşte ve satrançta çeşitli madalyalar elde etti.

Kırgızistan'da düzenlenen 3. Türk Devletleri Üniversite Sporları Oyunları'nda milli sporcular, 3'ü altın 11 madalya kazandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonundan (TÜSF) yapılan açıklamaya göre Kırgızistan'ın Çolpan Ata kentinde TÜSF koordinasyonunda gerçekleştirilen 3. Türk Devletleri Üniversite Sporları Oyunları'nda Türkiye, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Kazakistan'dan 451 sporcu yarıştı.

Organizasyonda Türkiye adına yarışan sporcular judoda 1 altın ve 2 bronz madalya kazanırken, kadın masa tenisi takımı altın madalya, erkek masa tenisi takımı ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Güreşte grekoromen ve serbest stil takımları bronz, satrançta mücadele eden sporcular ise 1 altın ve 3 gümüş madalya elde edildi.

TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, turnuvada Türkiye'yi başarıyla temsil eden ve madalya kazanan tüm sporcuları tebrik etti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
