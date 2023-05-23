Kimse kulaklarına inanamadı! Icardi, Simge Sağın'dan özür dileyip "Aşkın olayım" şarkısını Türkçe seslendirdi

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısını seslendirdi. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Arjantinli yıldız, şarkının sahibi Simge Sağın'ı etiketleyerek, "Kusura bakma senin söylediğin gibi değil, Galatasaray taraftarı gibi deniyorum." ifadelerini kullandı. Performansıyla tam not alan Icardi için "Kulaklarıma inanamıyorum" yorumları yapıldı.