Kimse kulaklarına inanamadı! Icardi, Simge Sağın'dan özür dileyip "Aşkın olayım" şarkısını Türkçe seslendirdi
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısını seslendirdi. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Arjantinli yıldız, şarkının sahibi Simge Sağın'ı etiketleyerek, "Kusura bakma senin söylediğin gibi değil, Galatasaray taraftarı gibi deniyorum." ifadelerini kullandı. Performansıyla tam not alan Icardi için "Kulaklarıma inanamıyorum" yorumları yapıldı.
Şampiyonluk yolunda geri sayıma geçen Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.
ÜNLÜ ŞARKIYI SÖYLEDİ
Attığı gollerle Galatasaray'ın şampiyonluğa yürümesinde en büyük pay sahiplerinden olan Mauro Icardi, sosyal medyadan kendisiyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısını söylediği anları paylaştı.
SİMGE SAĞIN'I DA ETİKETLEDİ
Arjantinli yıldız paylaşımında, "Kusura bakma senin söylediğin gibi değil, Galatasaray taraftarı gibi deniyorum." ifadelerini kullandı. Şarkının sahibi ünlü sanatçı Simge Sağın'ı da etiketleyen Icardi'nin performansı taraftarından tam not aldı.
Icardi'nin paylaşımı: