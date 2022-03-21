Bu bombayı kimse beklemiyordu! Beşiktaş'ın yeni hocası İbrahim Üzülmez olmak üzere
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Teknik direktör arayışındaki Beşiktaş'ın gündemine bir anda İbrahim Üzülmez geldi. Üzülmez'in yardımcısı Ümit Şahin'in Beşiktaş kulübesinin önünden, "Yükleniyor" ifadesiyle yaptığı paylaşım gündemi salladı.
Beşiktaş'ta teknik direktör adayları arasına son olarak İbrahim Üzülmez eklendi. Son haftalarda alınan sonuçlar ve kadro tercihleri sebebiyle Önder Karaveli'nin az olan kredisi tükenme noktasına geldi. Karaveli'nin yerine yabancı hocalar konuşulurken İbrahim Üzülmez ismi herkesi şaşırttı.
RESMEN GÖZ KIRPTI
İbranim Üzülmez'in yardımcısı Ümit Şahin'in paylaşımı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İbrahim Üzülmez'in Beşiktaş kulübesinin önündeki fotoğrafını, "Loading" (Yükleniyor) ifadesiyle paylaşan Şahin, göreve resmen göz kırptı.