Kim Min-jae'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Kim Min-jae'nin Bayern Münih'te kalma kararı aldığı bildirildi. 29 yaşındaki Güney Koreli stoper, birçok Avrupa kulübünün ilgisine rağmen tercihini Bayern Münih'te kalmaktan yana kullandı. Kim Min-jae, bu sezon Bayern Münih formasıyla 17 maçta 790 dakika süre aldı ve 1 asistlik katkı sağladı.

Bayern Münih forması giyen Kim Min-jae'nin geleceğiyle ilgili kararını verdiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'dan birçok kulübün de 29 yaşındaki savunmacıyla ilgilendiği konuşulurken, Kim'in tercihini Bayern Münih'te kalmaktan yana kullandığı aktarıldı.

"FENERBAHÇE DAHİL İLGİ VAR AMA BAYERN'DE KALACAK"

Sky DE'nin haberine göre Kim Min-jae, Fenerbahçe dahil birçok kulübün ilgisine rağmen Bayern Münih'te kalmayı planlıyor. Haberde, oyuncunun ayrılık düşünmediği ve kulüpte devam etmeye kararlı olduğu öne sürüldü.

50 MİLYON EURO'YA BAYERN'E GİTMİŞTİ

Kim Min-jae, Fenerbahçe'den 2022 yazında ayrılarak Napoli'ye transfer olmuş, yalnızca bir sezon sonra ise 50 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e imza atmıştı.

BU SEZON 17 MAÇTA SÜRE ALDI

Güney Koreli stoper, 2025/26 sezonunda Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 17 maçta görev aldı. Kim Min-jae, toplam 790 dakika süre alırken 1 asistlik katkı sağladı.

