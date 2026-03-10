Kim Kardashian'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo hakkında yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Kardashian, bir dönem Portekizli futbolcu ile kısa süreli bir ilişki yaşadığını söyledi.

"BİR SÜRE BİRLİKTE OLDUK"

Kim Kardashian yaptığı açıklamada Cristiano Ronaldo ile bir dönem görüştüklerini ifade etti. Ünlü isim, yıldız futbolcu hakkında dikkat çeken sözler kullandı.

"BİR ERKEĞİN NASIL OLMASI GEREKTİĞİNİN TANIMI"

Kardashian, Ronaldo hakkında "Bir süre Cristiano Ronaldo ile çıktım ve şunu söylemeliyim ki o, bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı" ifadelerini kullandı. Açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü televizyon yıldızının sözleri kısa sürede futbol ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Cristiano Ronaldo'dan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.