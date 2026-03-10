Haberler

Kim Kardashian'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı

Kim Kardashian'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, bir dönem Cristiano Ronaldo ile çıktığını söyleyerek Portekizli yıldız için "Bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo hakkında yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Kardashian, bir dönem Portekizli futbolcu ile kısa süreli bir ilişki yaşadığını söyledi.

Kim Kardashian'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı

"BİR SÜRE BİRLİKTE OLDUK"

Kim Kardashian yaptığı açıklamada Cristiano Ronaldo ile bir dönem görüştüklerini ifade etti. Ünlü isim, yıldız futbolcu hakkında dikkat çeken sözler kullandı.

Kim Kardashian'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı

"BİR ERKEĞİN NASIL OLMASI GEREKTİĞİNİN TANIMI"

Kardashian, Ronaldo hakkında "Bir süre Cristiano Ronaldo ile çıktım ve şunu söylemeliyim ki o, bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı" ifadelerini kullandı. Açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü televizyon yıldızının sözleri kısa sürede futbol ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Cristiano Ronaldo'dan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz

Trump sağ gösterip sol vurdu! Dünyayı tedirgin eden tehdit
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle

Netanyahu'yu çıldırtacak hamle
Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam

Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam
Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak

Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'den suikast tehdidi! Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar

Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar
Bölge ateş çemberi altındayken Paşinyan'ın yaptığına bakın

Bölge ateş çemberi altındayken onun yaptığına bakın
Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...

Katibe adliyede aşk şantajı! Birlikte oldukları anları kaydedip...
Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir

Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir
İsrail'den suikast tehdidi! Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar

Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar
Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket

Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket
Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş

Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş