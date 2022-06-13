Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu kutladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti. Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol takımını, taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını gönülden kutluyorum."ifadesini kullandı. AA / Abdullah Yasin Güler - Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu kutladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.