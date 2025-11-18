Kılıçaslan Yıldızspor, İlk Galibiyetini Aldı

Türkiye Kadınlar 2. FutbolLigi B Grubu ekibi Kılıçaslan Yıldızspor, bu sezon kendi evinde oynadığı ilk maçta Rusumat-4 Gençlikspor'u 3-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Türkiye Kadınlar 2. FutbolLigi'nde 2. hafta maçları oynandı. Bu sezon ilk kez kendi evinde sahaya çıkanKayseri temsilcisi KılıçaslanYıldızspor, Rusumat-4 Gençlikspor'u konuk etti. SümerStadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini 3-1 yenenKılıçaslanYıldızspor, böylece ligdeki ilk üç puanını hanesine yazdırmış oldu. Ligin ilk haftasında deplasmanda Karadeniz Ereğli Spor Lisesi'ne mağlup olan Kayseri ekibi, aldığı ilk galibiyeti ile 5. sıraya yükseldi.

Ligin 3. haftasında Düzce Kadın FK'ye konuk olacak kırmızı-mavili takım, maçın hazırlıklarına başladı. - KAYSERİ