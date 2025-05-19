Kick boksta Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası Antalya'da yapıldı

Kick boksta Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası Antalya'da yapıldı
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Kick boksta Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası, Antalya'da gerçekleştirildi.

Kick boksta Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası, Antalya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Kick Boks Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 43 ülkeden yaklaşık 3 bin 600 sporcu katıldı.

Türkiye, 5 gün süren ve 7 farklı kategoride yapılan turnuvada takım halinde şampiyonluğu kazandı.

Şampiyona sırasında gerçekleştirilen WAKO Akdeniz Kick Boks Federasyonu Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, AA muhabirine, hakem, idareci, antrenör ve diğer görevlilerle toplam 5 bin kişinin turnuvada buluştuğunu söyledi.

En iyi organizasyonlarından biri olarak nitelendirdiği Dünya Kupası'nın çok güzel geçtiğini ifade eden Kayıcı, "Dünya Kupası'nda dünya ve Avrupa şampiyonu sporcular da mücadele etti. Türk sporcularımız, turnuvadaki başarılarıyla göğsümüzü kabarttı. Türkiye, Dünya Kupası'nda takım halinde şampiyon oldu. Bizlere her zaman destekleriyle güç veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Kayıcı, organizasyonun gelecek yıl da Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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