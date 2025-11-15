Kick Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonası Öncesi Erzurum'da Hazırlanıyor

Kick Boks Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası öncesinde Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın yüksek irtifasında güç depoluyor.

Erzurum'un yanı sıra Türkiye'nin birçok yerinden Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bir araya gelen milli sporcular, sabah başladıkları yükselti çalışmalarını akşam salon antrenmanlarıyla sürdürüyor.

Aralarında birçok dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan ay-yıldızlı ekip, haftanın 6 günü çalışmalarını iki etap halinde gerçekleştiriyor.

Milli sporcular, 21-30 Kasım tarihlerinde başkent Abu Dabi'de düzenlenecek Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda madalyalar kazanmak için mücadele edecek.

Antrenör Emre Şahin : "Avrupa ve dünya şampiyonu olan sporcularımız var"

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Emre Şahin, AA muhabirine, Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na hazırlanmak için Erzurum'da bir araya geldiklerini söyledi.

Sporcuların farklı illerden kendi istekleriyle kente geldiklerini ve hazırlık sürecine girdiklerini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Her sporcunun hazırlanma süreci dünya şampiyonası olunca daha farklı bir yoldan geçiyor. Sporcuların buraya gelişi Erzurum'un rakımı yüksek ve bunun faydası sadece bireysel olarak değil takım sporcularında da etkili oluyor. Sabahları yüksek irtifada akşamları ise salon antrenmanlarıyla haftanın 6 günü durmadan çalışıyoruz. Burada bulunan yaklaşık 30 kişi dünya şampiyonasında yarışacak. Daha önce de yarışıp Avrupa ve dünya şampiyonu olan sporcularımız var. Moral, motivasyon olarak iyiyiz. Allah nasip ederse bayrağımızı dalgalandırıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek hedeflediğimiz madalyaları almak istiyoruz."

Şahin, Türkiye'nin bu tür organizasyonlarda her zaman kürsüde yer aldığını belirterek, "Kitle ve başarı olarak Türklerin ismini duyduklarında birçok kere geri adım atıyorlar. Bir önceki büyüklerde takım halinde dünya şampiyonu, ondan bir önceki senede ise Avrupa şampiyonu olmuştuk. Zaten yıllardır kürsü olarak ülke sıralamasında ilk 3'ün içindeyiz. Bu da bizim en zirvede olduğumuzun kanıtıdır. Sporcular büyük emeklerle çalıştığı için zirveyi devam ettirmeyi istiyoruz." dedi.

Milli sporcu Beytullah Gökalp: "2018'den beri bu sporun içindeyim"

Milli sporcu Beytullah Gökalp de 7 yıldır kick boks yaptığını ve Sultanbeyli Belediyesi sporcusu olarak çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Daha önce futbol oynadığını vurgulayan Gökalp, şunları kaydetti:

"2018'den beri bu sporun içindeyim. Mahalleden birçok arkadaşım hocamızın yanında kick boks yapıyordu, ben de bunlara özenerek başladım. Aslında kafamda dövüşmek yoktu ama hocamla tanıştıktan sonra bu işin şevkini alınca dövüşmeye devam ettim. Hocamla yavaş yavaş birçok konuda ilerledik ve başarılar da gelmeye başladı. Türkiye ile Dünya Kupası şampiyonlukları ve sonrasında milli takıma girerek dünya üçüncülüğü elde ettim."

Gökalp, bu ay içindeki şampiyonaya takım arkadaşlarıyla birlikte hazırlandığını hatırlatarak, "Şimdi inşallah ülkemi Abu Dabi'deki Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda temsil edeceğim. Hocamızın önderliğinde buraya hazırlık yapmaya geldik. Sakatlık olmadan inşallah Abu Dabi'ye gitmek nasip olur. Orada da arkadaşlarımla birlikte ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.