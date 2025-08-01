Kick Boks Gecesi Başlıyor: Dünyaca Ünlü Dövüşçüler Küçükçekmece'de Ringde

Dünyanın önde gelen kick boks dövüşçüleri, organizatörlüğünü Loca Fight Club olarak Kürşat Şahin'in yaptığı gecede Küçükçekmece'de ringe çıkacak.

Organizatör Kürşat Şahin, bir kez daha Loca Fight Club olarak kick boks dövüşçülerini özel gecede Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde izleyicilerle buluşturacak. Türk sporcuların yanı sıra İran, Fas, Yunanistan ve Azerbaycan'dan dövüşçüler yarın saat 21.30'da başlayacak organizasyonda ter dökecek. Bu önemli gece öncesi bir otelde basın toplantısı düzenlenirken, kick boksçu Bahram Rajabzadeh onur konuğu olarak katıldı.

Rajabzadeh: "Ring yiğitler meydanıdır, cesareti olmayan çıkmasın"

Toplantıda konuşma yapan Rajabzadeh, "Burada olduğum için çok mutluyum. İnanıyorum ki güzel dövüşler olacak. Kaliteli dövüşler olacak. İyi olan kazansın. Buraya çay, kahve içmeye gelmedik. Ring yiğitler meydanıdır, cesareti olmayan çıkmasın. Buraya çıkmışsanız cesaretiniz vardır. Bu meydanda hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kürşat Şahin: "Bir yarış mücadelesi içerisindeyiz"

Sporculara seslenen Kürşat Şahin, "Avrupa'ya, dünyaya ayak seslerimizi duyurmaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiğince, dermanımızın yettiğince. Sizler, sporcu kardeşlerimizin sayesinde. Bir yarış mücadelesi içerisindeyiz. Elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz sevdiğimiz işi, sevdiğimiz uğurda, ailemizden yuvamızdan uzak kalarak yapmaya çalışıyoruz. Sizler de bu yolda bize eşlik ettiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Kazasız, belasız bitirelim bu maçı. Ondan sonra 15 Kasım'da büyük bir gecemiz var. Orada hep beraber buluşmak üzere" şeklinde konuştu.

15 Kasım'da büyük maç

15 Kasım'da kazananın 1 milyon TL ödüle sahip olacağı özel gecede ringe çıkacak olan Berat Altıntop ile İsa Göçmen de duygularını paylaştı. İki sporcu, birbirine meydan okurken daha sonra face to face (yüz yüze) yaptı.

Boksörler ring öncesi yüz yüze geldi

Loca Fight Club'ta yarın Sattar Zangian - Hüseyin Çetinkaya, Salah Camel - Ömer Faruk Yabaş, Afra Adıyaman - Zehra Doğan, Kubilay Tarhan - Samet İşçan, Maria Tsiplostefanaki - Perihan İnce, Naiem Belfakıh - Hamza Gezgin, Khayal İsmailov - Ali Reza Ghanbari dövüşleri yapılacak. Tüm sporcular basın toplantısına katılırken, karşılaşma ve rakipleri ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Sporcular daha sonra tartıya çıktı ve face to face yapıldı.

Gece toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - İSTANBUL