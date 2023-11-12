KIA Öztopraklar Türkiye Drag Şampiyonası'nda Sezonun Son Ayak Yarışları Tamamlandı
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Antalya'da gerçekleştirilen KIA Öztopraklar Türkiye Drag Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ve son ayak yarışları tamamlandı. Yarışlarda birçok farklı sınıfta mücadele eden sporcular, heyecan dolu anlar yaşadı.
KIA Öztopraklar Türkiye Drag Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ve son ayak yarışları Antalya'da gerçekleştirildi.
Odabaşı Mahallesi'nde yer alan 402 metre uzunluğundaki Kepez Drag Pisti'nde iki gün süren organizasyonda süper street, pro street, street2, street750, street600, standart1, standart2, pro200, pro300 ve kadınlar sınıfında yarışlar düzenlendi.
Şampiyonada, süper street ve pro street sınıflarında Muhammed Kamil Kırbaş, street2'de Kahraman Yılmaz, street750'de Furkan Özdemir, street600'da Batuhan Atardağ, standart1'de Mustafa Tulu, standart2'de Mete Şenyurt, pro200'de Ferdi Can Çoraplı, pro300'de İsmail Çetin, kadınlarda Sümeyye Ökçesiz birinciliği kazandı.