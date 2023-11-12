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KIA Öztopraklar Türkiye Drag Şampiyonası'nda Sezonun Son Ayak Yarışları Tamamlandı

Antalya'da gerçekleştirilen KIA Öztopraklar Türkiye Drag Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ve son ayak yarışları tamamlandı. Yarışlarda birçok farklı sınıfta mücadele eden sporcular, heyecan dolu anlar yaşadı.