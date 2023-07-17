KIA Öztopraklar Türkiye Drag Şampiyonası 1. Ayak Yarışları Sonuçlandı

Antalya'nın Kepez İlçesi'nde düzenlenen KIA Öztopraklar Türkiye Drag Şampiyonası 1. ayak yarışları sona erdi. Toplam 55 sporcunun katıldığı yarışta 9 farklı sınıfta birincilik kupası verildi. Erkeklerde Kamil Kırbaş, Metin İnce, Furkan Özdemir, Batuhan Atardağ, Tolgay Koca, Nurullah Deniz ve Ferdi Can Çoraplı birinci olurken, kadınlarda İrem Sahra Şengül şampiyonluğa ulaştı.

KIA Öztopraklar Türkiye Drag Şampiyonası 1. ayak yarışları Antalya'nın Kepez İlçesi'nde sona erdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen yarış, Kepez Drag Pisti'nde gerçekleşti.Toplam 55 sporcunun katıldığı yarışta 9 farklı sınıfta birincilik kupası verildi.

Erkeklerde Pro Street ve Süper Street'te Kamil Kırbaş, Street 2'de Metin İnce, Street 750'de Furkan Özdemir, Street 600'de Batuhan Atardağ, Standart 2'de Tolgay Koca, Pro 300'de Nurullah Deniz, Pro 200'de Ferdi Can Çoraplı birinci oldu. Kadınlarda ise İrem Sahra Şengül şampiyonluğa uzandı.