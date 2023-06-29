Keyifler yerinde! Ali Koç İsmail Kartal'a hayırlı olsuna gitti
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Fenerbahçe'de 1 yıllık aranın ardından tekrar takımın başına geçen Teknik Direktör İsmail Kartal'a sürpriz bir ziyaret geldi. Başkan Ali Koç ve yöneticiler, yeni sezon yapılanması ve takvimi ile ilgili konuları görüşmek üzere Kartal'ı Samandıra Can Bartu Tesislerinde ziyaret etti. Kartal'ın resmi imza töreni ise önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek.
İsmail Kartal'ı yeniden takımın başına getiren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yöeticiler deneyimli teknik adamı ziyaret etti.
İMZA TÖRENİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA
Samandıra Can Bartu Tesislerinde mesaisine başlayan Teknik Direktör İsmail Kartal'a, Başkan Ali Koç ve yöneticiler hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın resmi imza töreni önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek.