Keyifler yerinde! Ali Koç İsmail Kartal'a hayırlı olsuna gitti

Fenerbahçe'de 1 yıllık aranın ardından tekrar takımın başına geçen Teknik Direktör İsmail Kartal'a sürpriz bir ziyaret geldi. Başkan Ali Koç ve yöneticiler, yeni sezon yapılanması ve takvimi ile ilgili konuları görüşmek üzere Kartal'ı Samandıra Can Bartu Tesislerinde ziyaret etti. Kartal'ın resmi imza töreni ise önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek.